Lavoro Sicilia: IKEA, Eurospin e Mediaworld assumono

Lavoro Sicilia: sono diverse le aziende alla ricerca di personale nell'Isola. Ecco quali sono le principali offerte al momento attive.

Lavoro Sicilia, nuovi posti offerti dalle grandi aziende alla ricerca delle figura più disparate: cuochi, personale di sala, esperti di progettazione e ottimi conoscitori di tecnologia. Ecco quali sono i profili ricercati.

Subito lavoro Sicilia: Eurospin

L’azienda italiana è alla ricerca di addetti alle vendite, Nel siciliano le posizioni aperte sono diverse.

Cameriere/i e Banconiste/i per la stagione estiva presso il Bistrò Sapore di Stelle situato a Catania (CT) Cuochi/e – Personale di cucina per la stagione estiva presso il Bistrò Sapore di Stelle situato a Catania (CT) Addetta/o al reparto macelleria, Piazza America (EN)

Per i posti presso il Bistrot Sapore di Stelle è richiesto il delima, preferibilmente di indirizzo alberghiero nel caso dei cuochi, precedente esperienza nel settore di almeno 1 anno, spiccate qualità relazionali e disponibilità anche nel giorni festivi.

L’addetto al reparto macelleria si occuperà del taglio e lavoro delle carni attenendosi alle procedure HACCP per la corretta conservazione del prodotto; del confezionamento e predisposizione della merce al banco garantendo la catena del freddo e la corretta tenuta del layout merceologico; della pulizia delle attrezzature.

Sono necessarie in. questo caso le conoscenze adeguate sulle tipologie di carne e dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti di lavoro. Le candidature sono da inviare attraverso l’area “Lavora con noi” del sito aziendale.

Lavoro Sicilia: IKEA

L’azienda svedese questa volta ricerca una figura specializzata per uno stage di vendita e progettazione, la candidatura riguarda il punto vendita Ikea di Catania. Lo stage è un progetto formativo focalizzato sulle attività di Sales e Progettazione.

Il professionista si rapporterà con il cliente ogni giorno supportandolo attraverso al progettazione di interni. Il Tutor aziendale e un Team di addetti saranno di supporto alle attività di pianificazione e progettazione delle esigenze dei clienti, per studio di migliori soluzioni di vendita, per la corretta applicazione di policies e routine legate ai servizi offerti al cliente (finanziamenti, resi, pianificazione consegne e montaggio, ecc.).

Tra i requisiti richiesti, oltre la passione per l’arredamento, un titolo di studi in ambito Design / Architettura o Progettazione. Per candidarsi, si rimanda alla sezione “Lavora con noi” sul sito ufficiale dell’azienda.

Offerte lavoro Sicilia: Mediaworld

A Palermo, nella sede di Via Filippo Pecoraino, Mediaworld propone un posto di addetta/o alla vendita. Si ricercano Studenti o Neolaureati, appassionati ed esperti di tecnologia.

Il dovere dell’addetto vendita? mettere le esigenze del cliente al centro e garantire un’eccellente customer experience. Il compito principale sarà quello di chiudere il processo di vendita in modo interfunzionale, fornendo consulenza, supporto e soluzioni in tutte le fasi del percorso del cliente. Oltre il rapporto diretto con la vendita, il neoassunto aiuterà il CCO (Store Manager) nello studio della concorrenza proponendo valide alternative volte alla soddisfazione del cliente.

Il contratto offerto è Part-Time, Tempo Determinato con disponibilità a lavorare su turni e nei weekend. Per candidarsi, si rimanda al sito ufficiale dell’azienda, alla sezione “Lavora con noi”.