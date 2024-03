Concorsi Sicilia: posti a Catania, Palermo e Messina

Concorsi Sicilia, diverse opportunità nell'isola: la Capitaneria di porto di Messina, Unipa e Unict. Di seguito tutti i dettagli.

Concorsi Sicilia: selezioni aperte per l’Università di Catania, l’ateneo di Palermo e la Capitaneria di porto di Messina. Di seguito, i bandi ancora attivi.

Concorsi Sicilia: Unict cerca 11 figure

11 contratti di lavoro triennali a tempo determinato messi a disposizione da Unict per diversi settori concorsuali. 1 contratto per 11 dipartimenti diversi dell’Università. In particolare, i posti sono i seguenti:

Agricoltura, alimentazione e ambiente,

Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche,

Fisica e astronomia Ettore Majorana,

Ingegneria elettrica, elettronica e informatica;

Medicina, clinica e sperimentale;

Scienze biologiche, geologiche e ambientali;

Scienze biomediche e biotecnologiche;

Scienze chimiche;

Scienze del farmaco e della salute;

Scienze politiche e sociali;

Scienze umanistiche.

Verranno effettuati 11 concorsi distinti, uno per dipartimento. I dettagli di ogni posizione con le rispettive tempistiche sono disponibili sul sito dell’Università di Catania sotto la voce “Bandi, gare e concorsi“.

Concorsi Sicilia: 5 figure tecniche per Unipa

Unipa ha bandito un concorso per 5 posti da Tecnico informatico (categoria economica D1). Le mansioni da svolgere per questo ruolo sono le seguenti:

Gestione delle attrezzature informatiche, della infrastruttura di rete e dei servizi ICT di Ateneo;

Supporto all’utenza sull’utilizzo delle applicazioni di gestione automatizzata dei servizi amministrativi;

Gestione del sito web di Ateneo, dei portali docenti e studenti, delle banche dati del personale, del workflow documentale.

Supporto alla didattica con particolare riferimento all’utilizzo di strumenti per la modalità a distanza ed in ambienti di realtà immersiva;

I requisiti per l’ammissione

Per partecipare al concorso, il candidato deve possedere la cittadinanza italiana, un’età superiore a 18 anni, l’idoneità fisica, una fedina penale pulita e una Laurea di primo livello (triennale) in uno dei seguenti settori:

Scienze e Tecnologie Informatiche;

Ingegneria dell’Informazione;

Scienze Matematiche;

Statistica

oppure Laurea Magistrale (LM) ex DM 270/04 in

Informatica;

Ingegneria dell’Automazione:

Ingegneria delle Telecomunicazioni;

Ingegneria Elettronica;

Ingegneria Informatica;

Matematica;

Sicurezza Informatica;

Scienze Statistiche.

La domanda dovrà essere presentato online tramite il sito dell’Università di Palermo entro il 12 aprile alle ore 12:00.

Subito lavoro Sicilia: porto di Messina

Bandito dalla capitaneria di Porto un concorso per l’assunzione di 2 ormeggiatori al porto di Messina. La Gazzetta Ufficiale rimanda al sito ufficiale dell’ente per tutti i dettagli relativi alle modalità concorsuali e ai requisiti. Per quanto riguarda la scadenza, la domanda va presentata entro il 14 aprile 2024.