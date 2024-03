Catania, ospedale Garibaldi assume: requisiti e posizioni aperte

Concorso ospedale Garibaldi Catania: ecco i requisiti, il bando, come fare domanda e le posizioni aperte per la struttura sanitaria etnea.

Concorso ospedale Garibaldi Catania: l’Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania ha indetto un concorso pubblico per la selezione di due dirigenti medici nella disciplina della neurologia. Si tratta di posti a tempo indeterminato, e la selezione avverrà tramite valutazione dei titoli e successivi esami.

Concorso ospedale Garibaldi Catania: requisiti

I requisiti per i candidati includono la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea, con equiparazioni previste dalle leggi vigenti. Sono ammessi anche cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, nonché titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. È richiesta l’idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata dall’Azienda ospedaliera prima dell’assunzione. Il personale già dipendente a tempo indeterminato da pubbliche amministrazioni e dagli istituti, ospedali ed enti previsti dalla legge, è dispensato dalla visita medica. Vediamo insieme i requisiti specifici per ogni candidato:

Diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Specializzazione in neurologia o disciplina equipollente secondo i decreti ministeriali.

o disciplina equipollente secondo i decreti ministeriali. Ammissione alla procedura concorsuale a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica.

Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi.

dell’ordine dei medici-chirurghi. Iscrizione all’albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea per i candidati stranieri.

Titolo di studio conseguito all’estero deve essere riconosciuto equiparato secondo la normativa vigente.

Possesso di tutti i requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le prove d’esame

Le prove d’esame comprendono tre fasi:

Prova scritta : consiste nella redazione di una relazione su un caso clinico simulato o su argomenti correlati alla disciplina oggetto del concorso, oppure nella risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica riguardanti la stessa disciplina.

: consiste nella redazione di una relazione su un caso clinico simulato o su argomenti correlati alla disciplina oggetto del concorso, oppure nella risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica riguardanti la stessa disciplina. Prova pratica: si focalizza sulle tecniche e le manualità specifiche della disciplina in questione. È obbligatorio che la prova pratica venga anche illustrata schematicamente per iscritto.

si focalizza sulle tecniche e le manualità specifiche della disciplina in questione. È obbligatorio che la prova pratica venga anche illustrata schematicamente per iscritto. Prova orale: verte sulle materie pertinenti alla disciplina oggetto del concorso, nonché sui compiti correlati alla funzione da assegnare.

Per superare ciascuna delle prove scritte e pratiche, è necessario ottenere una valutazione di sufficienza pari o superiore a 21/30.

Come fare domanda

Le domande per partecipare al concorso devono essere presentate online entro il 14 aprile, utilizzando esclusivamente l’applicazione informatica disponibile sul sito web aziendale del Garibaldi.