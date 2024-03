TFA Sostegno 2024: i requisiti e prove d’accesso al bando

TFA Sostegno 2024: in arrivo il bando di attivazione dei corsi di formazione per docenti di sostegno. Ecco le modalità d'accesso al bando.

TFA Sostegno 2024: presto i corsi di specializzazione. Di seguito tutti i dettagli.

TFA Sostegno 2024: di che si tratta?

Dovrebbero partire a breve i corsi di specializzazione TFA Sostegno 2024, per l’abilitazione al sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado. Il superamento dell’esame finale permetterà, ai docenti, di ottenere il titolo di specializzazione per le attività di sostegno e di partecipare ai concorsi per i posti di ruolo. La frequenza è obbligatoria e prevede l’acquisizione di 60 CFU (crediti formativi universitari).

TFA Sostegno 2024: le prove e i requisiti d’accesso ai corsi di formazione

Per accedere ai corsi TFA è necessario:

verificare la pubblicazione del relativo bando nel sito dell’ateneo di proprio interesse;

fare domanda e superare le prove di accesso che si terranno presso i diversi atenei nella stessa data e che possono prevedere (a discrezione delle università).

Le prove principali, previste per l’accesso al TFA, sono suddivise in:

prova preselettiva

prove scritte

prova orale

La prova preselettiva consiste in un test con 60 quesiti a risposta multipla sulle conoscenze didattiche, psicopedagogiche e giuridiche relative al profilo dell’insegnante di sostegno e le necessarie abilità linguistiche. È importante ricordare che sono esclusi dalle prove preselettive fino al 31 dicembre 2024, i candidati che possiedono:

almeno 3 anni di servizio su posto di sostegno conseguiti negli ultimi 5 anni;

abilitazione all’insegnamento;

titolo di studio valido per l’insegnamento.

titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria ;

titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

diploma magistrale o sperimentale a indirizzo psicopedagogico o sperimentale a indirizzo linguistico;

Requisiti scuola secondaria I-II grado

I requisiti sono i seguenti:

abilitazione alla classe di concorso;

laurea magistrale o a ciclo unico oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

24CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle me

Requisiti per posti ITP (insegnante tecnico pratico)

Si ricorda che a partire dal 2025 anche per questi docenti sarà necessaria la laurea di primo livello, ovvero triennale e i 24 CFU/60 CFU per l’insegnamento.

È necessario avere almeno 6 crediti in almeno 3 delle seguenti aree disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione, psicologia, antropologia, metodologie e tecnologie didattiche. Inoltre, bisogna essere in possesso di un diploma di tipo tecnico o professionale che dà accesso alla classe di concorso (non sono richiesti i 24 CFU).

TFA Sostegno 2024: le sedi d’esame

Di seguito, ecco gli atenei siciliani che, come negli anni precedenti, saranno sedi d’esame: