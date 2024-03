Concorso Comune di Catania in scadenza: figure richieste e come partecipare

Concorso Comune di Catania: si cercano professionisti. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulle figure ricercate.

Concorso Comune di Catania: l’Amministrazione della città è alla ricerca di cinque professionisti ad alta specializzazione da inserire in pianta nel proprio organico. Ecco tutto ciò che c’è da sapere per presentare domanda di partecipazione al concorso.

Concorso Comune di Catania: le figure ricercate

Il bando di concorso prevede l’assunzione di figure professionali, alle quali, come specifica il Comune di Catania, verrà affidato “l’incarico di prestazione professionale senza alcun vincolo di subordinazione, disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo“. Le figure sono le seguenti:

2 esperti analista informatico , profilo FI junior;

, profilo FI junior; 2 tecnici esperto in progettazione tecnica , esecuzione di opere e interventi pubblici, profilo FT junior – con due importi differenti per l’incarico;

, esecuzione di opere e interventi pubblici, profilo FT junior – con due importi differenti per l’incarico; 1 esperto in progettazione e animazione territoriale, profilo FP middle.

I requisiti necessari

Per poter mandare il proprio cv ed essere presi in considerazione durante le selezioni, è necessario essere in possesso di alcuni requisiti specifici. Gli interessati possono infatti mandare la propria candidatura solo se in possesso di laurea o laurea magistrale. È imprescindibile anche avere esperienza pregressa negli ambiti professionali legati alle offerte lavorative proposte. Per avere dettagli al riguardo, si invitano gli interessati a leggere il bando integrale.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

Concorso Comune di Catania: come partecipare

Per partecipare al concorso del Comune di Catania per professionisti ad alta specializzazione, i candidati in possesso dei requisiti devono inviare domanda online entro la scadenza del 27 marzo 2021 alle ore 12:00. Di seguito le istruzioni da seguire per partecipare al bando:

iscriversi e accedere al Portale InPA. Per l’accesso serve uno dei seguenti: SPID/CIE/CNS/Eidas;

selezionare la procedura d’interesse e compilare la domanda con generalità anagrafiche, indirizzo email e anche PEC, nonché altri dati richiesti;

aggiungere il proprio curriculum vitae.

I candidati in possesso dei requisiti e più meritevoli otterranno un colloquio individuale. Le fasi del concorso, quindi, saranno due: valutazione dei titoli e poi colloqui.