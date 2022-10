Lavoro Sicilia: STMicroelectronics, Eurospin e Zara cercano personale

Lavoro Sicilia: STMicroelectronics, Eurospin e Zara sono alla ricerca di personale per i loro punti vendita presenti nell'Isola. Ecco tutte le posizioni aperte al momento nella Regione.

Lavoro Sicilia: STMicroelectronics, Eurospin e Zara sono alla ricerca di personale nell’Isola. Queste grandi aziende hanno attivato le assunzioni per i loro punti vendita e stabilimenti in Sicilia, in modo da assumere diverse unità e incrementare il loro personale. Ecco quali sono le principali offerte lavorative attive al momento nell’Isola per tutti coloro che cercano lavoro Sicilia con una di queste aziende.

Lavoro Sicilia: STMicroelectronics assume

Tra le offerte di lavoro attive in Sicilia al momento spicca quella di STMicroelectronics. Infatti, la nota multinazionale che sta potenziando l’Etna Valley di Catania con l’annuncio dell’apertura di un prossimo stabilimento, è alla ricerca di personale. Nello specifico, per il nuovo stabilimento sono state annunciate ben 700 assunzioni.

Inoltre, per quanto riguarda l’attuale stabilimento presente a Catania, sul sito ufficiale di STMicroelectronics sono presenti 171 posizioni aperte. Le offerte di lavoro disponibili sono diverse, così come le figure ricercate: si passa dal Business Analyst M/F al Digital Design FE M/F, e ancora Product Quality Assurance M/F e Senior Digital Design BackEnd M/F.

Per visionare tutte le offerte di lavoro disponibili e per poter presentare la propria candidatura si suggerisce di visitare il sito ufficiale dell’azienda.

Offerte di lavoro Sicilia: Eurospin

Ma le offerte di lavoro Sicilia sono varie e riguardano diversi settori: per esempio, anche Eurospin è alla ricerca di personale in diversi punti vendita dell’Isola. In particolare, le posizioni aperte in due punti vendita siciliani sono le seguenti:

Addetto alle vendite – Enna;

Addetto al Reparto Gastronomia – Mazara del Vallo (TP).

Di seguito, i requisiti delle posizioni lavorative:

Costituiscono requisiti indispensabili: passione per il prodotto fresco, approccio positivo al cliente, proattività, precisione, predisposizione ai rapporti interpersonali, massima serietà.

Si richiedono inoltre: disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe, essere automuniti.

Inoltre, per la posizione di Mazara del Vallo si richiede una comprovata esperienza nel ruolo maturata all’interno della GDO o in aziende alimentari. Per maggiori dettagli e per presentare la propria candidatura si consiglia di visitare il sito ufficiale dell’azienda.

Subito lavoro Sicilia: Zara

Infine, anche Zara è alla ricerca di personale per i vari punti vendita della Sicilia. Nello specifico, si ricercano Addetti/e alle vendite part time nei seguenti negozi:

Ragusa – CC “Le Masserie”;

Misterbianco – CC “Centro Sicilia”;

Messina;

Palermo.

I requisiti per queste posizioni di lavoro Sicilia sono i seguenti: