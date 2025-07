In un contesto industriale in rapida evoluzione, la formazione di tecnici altamente qualificati è diventata fondamentale per rispondere alle nuove esigenze del mercato. Per questo Catania prenderà il via a settembre il corso biennale “Industry 4.0”, promosso dalla Steve Jobs Academy in collaborazione con Confindustria Catania e STMicroelectronics. Il percorso è stato pensato per formare esperti in automazione e robotica industriale, capaci di gestire l’intero ciclo di vita dei sistemi meccatronici.

“Industry 4.0”: competenze avanzate per la nuova industria

Il percorso “Industry 4.0”, che prenderà il via a settembre, ha come obiettivo quello di sviluppare competenze avanzate nella progettazione, programmazione e gestione di sistemi meccatronici e robotici. I partecipanti saranno resi in grado di seguire le diverse fasi del ciclo di vita dei sistemi, dalla realizzazione e assemblaggio fino alla manutenzione, collaudo e sviluppo, con una particolare attenzione alla qualità e alla sostenibilità dei processi produttivi.

Cristina Busi Ferruzzi, presidente di Confindustria Catania, sottolinea il fondamentale valore della collaborazione tra mondo della formazione e imprese: “Questo corso è un esempio concreto di come la collaborazione tra il mondo della formazione e quello dell’impresa possa ridurre il divario tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e l’offerta formativa. Creare figure professionali altamente qualificate non solo risponde alle esigenze delle aziende, ma rappresenta anche un investimento strategico per il rilancio economico del territorio“.

Fulcro del progetto, è l’importanza della formazione tecnica nell’industria moderna: “In un panorama industriale caratterizzato da rapidi cambiamenti tecnologici, la formazione rappresenta un elemento cruciale per mantenere e accrescere la competitività” evidenzia Lucio Colombo, amministratore delegato di STMicroelectronics Italia, aggiungendo, “Progetti come questo forniscono ai giovani competenze tecniche di alto livello, immediatamente applicabili, favorendo l’integrazione tra innovazione, sostenibilità e le esigenze del mercato“.

“Industry 4.0”: il corso e le modalità di accesso

Il presidente dell’Its, Francesco Pignataro, riassume la mission e i risultati del progetto: “Abbiamo fortemente voluto puntare sul corso di Industry 4.0 soprattutto per gli esiti occupazionali che, già dalla prima edizione, ci hanno dato immense soddisfazioni. Questi risultati sono stati confermati anche dal ministero dell’Istruzione, che continua ad assegnare premialità alla nostra Academy. Le studentesse e gli studenti sono motivati e consapevoli del valore della loro figura professionale, il Tecnico Meccatronico, sempre più richiesto dalle aziende del settore“.

Il corso prevede complessivamente 1.800 ore di formazione, di cui 720 dedicate a tirocini in azienda. È rivolto a residenti o domiciliati in Sicilia, occupati o disoccupati, in possesso di diploma di scuola superiore o titolo equivalente. Le selezioni, fissate per luglio, includono una prova scritta multidisciplinare, un colloquio motivazionale e la valutazione del curriculum vitae. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 14 luglio tramite il sito dell’Istituto.