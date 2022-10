STMicroelectronics Catania: 700 assunzioni previste all’Etna Valley

Con un investimento di un miliardo di euro, la STMicroelectronics di Catania migliorerà la condizione dell'Etna Valley, la zona industriale catanese, e assumerà 700 unità per il proprio personale.

Una notizia che in tanti aspettavano da lungo tempo: la STMicroelectronics di Catania ha fatto sapere che la Commissione Europea ha dato il via libera alla sovvenzione diretta di 292,5 milioni di euro che si sommeranno ai 730 milioni previsti dall’azienda per realizzare il “progetto Sic”.

La novità è stata accolta con estremo entusiasmo nel Catanese, dove la STMicroelectronics ha già una sua sede, dato che porterà un notevole sviluppo alla città di Catania. Infatti, grazie alla realizzazione del progetto presentato, si prevede l’assunzione diretta di 700 persone da impiegare in qualità di personale dell’azienda. Inoltre, si tratta di un passo in avanti positivo per la città di Catania e per la sua zona industriale, denominata “Etna Valley”, la quale diventerà sempre più centrale nell’attività della STMicroelectronics.

Anche l’ex sindaco di Catania, ora Senatore, Salvo Pogliese ha commentato la notizia tramite un post su Facebook. “La notizia è una “bomba”, in positivo, per Catania: l’Europa ha finalmente dato il via libera all’investimento da 1 miliardo di euro di ST Microelectronics per un nuovo Modulo nella Zona Industriale di Catania” ha commentato Pogliese ricordando che il terreno che sarà protagonista dell’investimento fu venduto dal Comune etneo nel 2019. Lo scopo dell’azione fu quello di battere la concorrenza “di città come Milano, Parigi e Singapore, in lizza per ospitare i nuovi insediamenti dell’azienda leader nel settore dei micro-conduttori” spiega l’ex sindaco nel suo post.

Infine, anche Pogliese ha colto l’occasione per sottolineare i 700 posti di lavoro che saranno resi disponibili con il “progetto Sic” e i lavori di miglioramento della viabilità dell’area industriale etnea, ringraziando a conclusione del post l’azienda per aver creduto nella città etnea e nell’Etna Valley e la città stessa “per essersi fatta trovare, in questa circostanza, pronta e reattiva anche di fronte a “colossi” nazionali e internazionali”.