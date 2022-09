Stromboli, no a proseguimento della fiction Rai: l’opposizione dell’Isola

Cartellino rosso per la Rai: Stromboli si oppone alle riprese della fiction sulla Protezione Civile che a maggio causò un incendio di vaste dimensioni.

Stromboli si oppone alla prosecuzione delle riprese della fiction sulla Protezione civile. Le riprese della serie, con la regia di Marco Pontecorvo e con Ambra Angiolini fra gli interpreti, furono interrotte per via dell’incendio, sviluppatosi lo scorso 25 maggio, che carbonizzò circa 5 ettari della vegetazione del territorio. In seguito a quest’evento, la montagna rimase scoperta e, durante la giornata del 12 agosto, per via del dilavamento, venne giù un fiume di fango e massi che investì violentemente il centro abitato.

Arriva dalla stragrande maggioranza dei cittadini, ma soprattutto dall’amministrazione comunale liparese, il rifiuto di prosecuzione delle riprese, intervenuti ieri sera, nel consueto incontro settimanale con il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo.

“Il no – dichiara il primo cittadino Gullo – è motivato dall’atteggiamento da loro tenuto, a proposito dell’incendio, sia nei confronti della popolazione che dell’amministrazione comunale. Se dovessero cambiare atteggiamento, la possibilità di consentire nuove riprese sarà riproposta alla valutazione degli strombolani”.

Leggi anche: