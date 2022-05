Stromboli, incendio divampa durante riprese fiction: aperta inchiesta

Stromboli, incendio divampato sul set durante le riprese di una fiction sulla Protezione Civile: la procura di Barcellona Pozzo di Gotto apre un'inchiesta.

Stromboli, incendio divampa mentre una troupe televisiva gira una nuova fiction della Rai. Questo è quanto è successo nelle scorse ore sull’isola siciliana, che ha assistito al propagarsi di un incendio per diversi ettari, tanto da richiedere l’intervento dei Canadair per molte ore.

Infatti, secondo quanto riportato, le fiamme sarebbero divampate nel corso della mattinata di ieri ma l’intervento degli aerei Canadair sarebbe stato necessario fino alle ore notturne e della prima mattina. La fiction in questione avrà per tema quello della Protezione Civile, e nel cast è presente anche Ambra Angiolini.

La procura di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, ha deciso di aprire un’inchiesta a riguardo, avendo la competenza sull’area delle isole Eolie. Il regista, Marco Pontecorvo e i membri della troupe saranno sentiti dalle autorità per raccogliere le loro testimonianze e indagare sull’accaduto.

Nel frattempo, la Rai ha rilasciato una nota nella quale ha dichiarato “di non avere nessuna responsabilità nella produzione esecutiva della serie “Protezione civile” nell’isola di Stromboli. L’attività non vede impegnati personale e mezzi dell’Azienda. La produzione esecutiva della serie televisiva viene organizzata e realizzata, in modo indipendente dalla Rai, dalla società “11 marzo”.