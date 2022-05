Stromboli, incendio partito da set fiction: le parole della società produttrice

Incendio divampato a Stromboli, nelle scorse ore, e partito da un set: la nota della società produttrice della fiction.

Nel corso delle scorse ore si è verificato un grave incendio nell’Isola di Stromboli, partito dal set di una fiction sulla Protezione Civile. La Società 11 Marzo Film Srl, produttrice della fiction, ha espresso alcune parole sull’accaduto.

Le dichiarazioni della produzione

La Società si è detta rammaricata per l’accaduto ed ha espresso la propria vicinanza alla comunità dell’Isola.

“Alla luce dei primi rilievi e dei dati raccolti sul luogo dell’incidente, l’accaduto sembra dovuto al caso ed all’imprevedibile“: si legge in una nota della società in questione.

“Sono ancora in corso ulteriori e più approfonditi accertamenti sulla dinamica del fatto ed i relativi risultati saranno messi a disposizione delle Autorità, con cui la produzione sta collaborando – continua la nota – . Tutti i necessari permessi ed autorizzazioni erano stati richiesti ed acquisiti e la realizzazione di ogni scena era stata affidata a professionisti di sicura esperienza e competenza. Si aggiunge, inoltre, che la produzione, pur in assenza di alcun obbligo in tal senso, aveva richiesto ed ottenuto la presenza ed il supporto dei Vigili del Fuoco”.

La Società 11 Marzo Film Srl promette, infine, che “sarà fatto tutto il necessario per cooperare con le Autorità e per limitare il più possibile il disagio sopportato dalla popolazione dell’Isola, che ha accolto la nostra troupe con grande calore ed accoglienza”.

Altri aggiornamenti

Data l’entità dell’accaduto, la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto (in provincia di Messina) ha aperto un’inchiesta a riguardo, avendo la competenza sull’area delle isole Eolie.

Nel frattempo il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, avrebbe deciso di richiedere lo stato di calamità naturale. Il primo cittadino ha, inoltre, manifestato la volontà di presentare un esposto-denuncia, sempre alla Procura a di Barcellona Pozzo di Gotto, e dichiarato che valuterà anche la richiesta dei danni molteplici ed ingenti.