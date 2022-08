Sicilia, prosegue l’ondata di maltempo: danni a Stromboli, Lipari e nel Palermitano

Si continuano a conteggiare i danni lasciati dalla violenta ondata di maltempo che sta caratterizzando quest'ultima settimana in Sicilia: nella mattinata, a Stromboli si è verificata una tromba d'aria, che ha lasciato dietro di sé un fiume di fango.

Il maltempo continua a sferzare la Sicilia in più punti: a causa delle forti e improvvise piogge si stanno registrando forti danni e allagamenti. Non solo: risentono del maltempo anche i voli diretti per l’Isola; basti pensare all’aeromobile Wizz Air Londra – Catania gravemente danneggiato dalla grandine, o ancora al volo Parigi – Catania, operato da EasyJet, dirottato a Palermo, causando non pochi disagi ai passeggeri di ritorno dalla capitale francese.

Tra le province più colpite dal maltempo vi è senza dubbio il Messinese: alle prime ore di oggi un violentissimo nubifragio ha colpito la zona che interessa lo Stretto di Messina, facendo piovere circa 52mm di pioggia presso la località di Torre Faro. Il maltempo, tra l’altro, ha colpito duramente le isole minori: è stata segnalata l’apparizione di una violenta tromba d’aria, che ha portato al formarsi di un fiume di fango a Stromboli, rendendo impraticabili le vie delle città e gli ingressi presso le abitazioni. Situazione simile a Lipari, dove l’acqua ha allagato i locali.

Anche nel Palermitano si registrano molteplici disagi: nel territorio del capoluogo regionale si è abbattuto, nella mattinata, un forte nubifragio. Come conseguenza, sono state diverse le richieste di aiuto sia da parte di automobilisti in difficoltà, rimasti fermi nei sottopassi allagati, che da diversi locali privati, dove sono stati segnalati allagamenti. Non solo: in via Libertà, a Palermo, è crollato un grosso platano.

Secondo le ultime previsioni, il maltempo non sarebbe destinato a durare: tuttavia, anche per oggi durerà lo stato di preallerta gialla per le piogge e per quegli improvvisi e pericolosi acquazzoni che hanno caratterizzato le giornate di questa settimana. Nonostante ciò, entro Ferragosto le piogge sono destinate a terminare, lasciando spazio, ancora una volta, al gran caldo, permettendo di rimediare ai danni causati dal maltempo e, perché no, festeggiare la tipica celebrazione estiva da spiaggia.