Meteo Sicilia, a Ferragosto torna il gran caldo: le previsioni

Meteo Sicilia: il maltempo che ha caratterizzato quest'ultima settimana preoccupa gli amanti delle celebrazioni del Ferragosto. Ma la festività è davvero in pericolo? Che tempo farà nei prossimi giorni? Ecco tutte le previsioni.

Meteo Sicilia: la settimana appena trascorsa, ormai quasi alla sua fine, è stata certamente memorabile, almeno quanto il gran caldo che ha caratterizzato le giornate dell’Isola sin dall’arrivo di giugno. Dallo scorso weekend, infatti, le temperature sono scese: le giornate, seppur più “vivibili”, sono state tuttavia caratterizzate da fortissimi temporali, alcuni dei quali hanno causato grossi danni tanto in diverse zone della Sicilia quanto sulle isole minori.

Eppure, secondo i meteorologi, questa tregua dal caldo, così come il maltempo, sarebbero agli sgoccioli: ciò andrebbe a garantire agli amanti delle celebrazioni del Ferragosto, tradizionalmente festeggiato in notturna in spiaggia e quindi particolarmente a rischio per quest’anno, un normale svolgimento della celebre festività. Tuttavia, andando via il maltempo, anche le infiltrazioni fresche che hanno caratterizzato queste ultime giornate sono destinate ad andar via: ecco quanto viene previsto dai meteorologi.

Meteo Sicilia: le previsioni per il weekend e Ferragosto

Anche oggi, venerdì 12 agosto, una delle giornate caratterizzate dal picco delle Perseidi, le “lacrime di San Lorenzo”, i cieli non saranno del tutto limpidi: saranno anzi caratterizzati, secondo quanto previsto dagli esperti de IlMeteo.it, da annuvolamenti vari e, proprio sul Messinese, temporali e schiarite. Anche le temperature si manterranno basse: si supereranno solo i 30° (raggiunti nella giornata di oggi solo nel Palermitano) nell’Agrigentino, dove si attendono ben 33°.

Nella giornata di domani, sabato 13 agosto, il caldo comincerà a riprendere le redini dell’estate siciliana: ovunque, tranne che nell’Ennese, si supereranno i 30°, con picchi di 34° nel Catanese e 35° nel Siracusano. Le giornate, tuttavia, torneranno ad annuvolarsi domenica 14 agosto: sebbene siano comunque attese alte temperature (si toccheranno i 35° ad Agrigento e i 36° a Siracusa), nel pomeriggio vi potrebbe ancora essere qualche residuo dell’instabilità vissuta durante questa settimana, non intaccando, sembrerebbe, la nottata.

Gli amanti del Ferragosto, dunque, potranno celebrare in spiaggia la propria festività preferita, ma non solo: dall’alba di lunedì 15 agosto le temperature torneranno ad alzarsi; basti pensare, infatti, come durante la giornata in tutte le province dell’Isola si supereranno i 30°, con picchi fino a 36° (nel Catanese) e 37° (nel Siracusano). Il maltempo, dunque, sarebbe agli sgoccioli, occorre dunque prepararsi: Ferragosto 2022 è alle porte.