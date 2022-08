Ferragosto 2022: cosa fare a Catania e provincia

Ferragosto 2022 è alle porte. In molti si domandano quali sono le idee più originali per trascorrerlo nel miglior dei modi. Ecco alcune proposte di LiveUnict per Catania e provincia.

Ferragosto 2022 è alle porte e le attività, gite, escursioni o semplicemente spiagge da visitare a Catania e provincia sono numerose. Le spiagge, i lidi e gli agriturismi saranno affollati di persone che vorranno passare una giornata di puro relax in compagnia di amici e parenti. Ecco tutte le idee per trascorrere la giornata di ferragosto.

Ferragosto 2022 a Catania e provincia

Trascorrere la giornata di ferragosto in spiaggia è senz’altro l’idea principale e più gettonata per chi vive a Catania e provincia e per i numerosi turisti che si troveranno a trascorrere il 15 agosto nella città etnea.

Altre idee per trascorrere il 15 agosto a Catania e provincia sono:

Tour dell’Etna in fuoristrada;

Giro dell’Etna in quad;

Trekking sull’Etna;

Taormina e Isola Bella;

Le gole dell’Alcantara;

Street Art a Catania: tour guidato;

Aci Trezza e l’Isola dei Ciclopi;

Alla scoperta dei Bar dei falli vicino Catania;

Agriturismi con piscina;

Giornata in barca;

Etnaland;

Le idee per trascorrere giornate all’insegna del relax a Catania e provincia sono davvero infinite. Infatti, ad esempio, a Pedara si svolge la “Fiera d’estate village”, una fiera di esposizione di artigianato molto importante in Sicilia. Artigianato, cultura e prodotti tipici sono le maggiori aree di interesse.