Se il 15 agosto ti trovi a Catania e stai pensando di rifugiarti in un centro commerciale per sfuggire al caldo, fare una passeggiata tra i negozi, guardare un bel film o pranzare in uno dei tanti ristoranti interni, questo è l’articolo che fa per te. A breve, vi sveleremo quali centri commerciali di Catania e provincia resteranno chiusi a Ferragosto.

In alternativa, la città di Catania e la sua provincia offrono tantissime opportunità per trascorrere il Ferragosto, adatte a tutte le età e preferenze. I più giovani possono scegliere tra le numerose feste in spiaggia organizzate nei lidi. Chi invece preferisce qualcosa di più tranquillo può restare in città e godersi cene romantiche, serate karaoke o semplici passeggiate tra le vie del centro, magari gustando un gelato e chiacchierando con gli amici. Sei centri commerciali saranno chiusi le occasioni per divertirsi non mancheranno dalle escursioni sull’Etna per gli amanti della natura, fino ai tanti eventi, sagre e manifestazioni organizzati sia in città che in varie località della Sicilia.

I centri commerciali a Catania e provincia

Di seguito l’elenco completo dei centri commerciali e le loro chiusure straordinarie: