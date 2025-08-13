In occasione del Ferragosto 2025, la società Gema Spa, società incaricata della raccolta dei rifiuti nel centro cittadino, informa tutti i residenti di alcune importanti modifiche ai servizi di raccolta differenziata porta a porta e allo spazzamento meccanizzato delle strade.

I cambiamenti comunicati

Gema comunica a tutti i residenti i cambiamenti per queste due giornata di festa. Nella giornata di giovedì 14 agosto, il servizio notturno di raccolta porta a porta verrà anticipato alle ore 18. Di conseguenza, tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, dovranno esporre i rifiuti previsti tra le ore 16 e le 18. Si rispetteranno comunque i calendari di raccolta rifiuti. Quindi, per le abitazioni private la raccolta riguarderà il secco residuo, mentre per le utenze non domestiche sarà ritirato sia il secco residuo che la frazione organica. Si ricorda che il secco residuo comprende solo i rifiuti che non possono essere riciclati e che restano dopo una corretta separazione dei materiali. Non devono quindi essere presenti carta, plastica, metalli, vetro o rifiuti organici, i quali hanno giorni specifici per l’esposizione e il ritiro, come indicato nel calendario comunale.

Orari e zone per giorno 15 agosto

Gema S.p.A. ha informato i cittadini delle variazioni tramite volantini distribuiti sul territorio e attraverso i propri canali social ufficiali (Facebook: Gema S.p.A. Catania Centro, Instagram: gemaspa_cataniacentro). Tutti i dettagli sono disponibili anche sull’app DifferenziAmo Catania, dove è presente una mappa interattiva che permette agli utenti di verificare se la propria zona è interessata dalle modifiche.

Considerando che giovedì 14 agosto il servizio di spazzamento notturno meccanizzato delle strade sarà anticipato alle 18, si ricorda di rispettare i divieti di sosta temporanei apposti per consentirne la corretta esecuzione da parte degli operatori. Venerdì 15 agosto i centri comunali di raccolta “Borgo Sanzio”, “Picanello” e “Cairoli” rimarranno chiusi, riapriranno regolarmente sabato 16, dalle 7 alle 13.

Il Numero Verde di Gema SpA 328-0065690 non sarà attivo venerdì 15 e sabato 16 agosto, riprenderà il servizio da lunedì 18 agosto negli orari 9.30-13.30 e 14-17 (da lunedì a venerdì)