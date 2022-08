Meteo Sicilia, dopo la pioggia torna il caldo: picchi di oltre 40 gradi sull’isola

Meteo Sicilia, dopo le piogge che hanno colpito l'Isola la scorsa settimana, arriva la sesta ondata di caldo africano per l'estate 2022 con picchi di oltre 40 gradi.

Meteo Sicilia: torna il caldo rovente in Sicilia nelle prossime ore.

Per la giornata odierna, 16 agosto 2022, sono previste temperature con massime molto alte. La città più calda è Siracusa che raggiungerà i 41 °C e, a seguire, Agrigento con 36 °C. Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Trapani manterranno una temperatura che oscillerà tra i 35 °C e i 33 °C.

Tra mercoledì 17 agosto e giovedì 18 agosto arriverà la sesta ondata di caldo africano dell’estate 2022. Infatti, mercoledì le città con i picchi più alti saranno Siracusa (41 °C), Agrigento (39 °C), Ragusa (39 °C), Caltanissetta (38 °C), Palermo (36 °C). Enna, Messina e Trapani raggiungeranno i 35 °C. Giovedì 18 agosto ulteriori aumenti riguarderanno tutte le province siciliane ad eccezione di Messina che manterrà la massima di 35 °C:

Agrigento 39 °C;

Caltanissetta 38 °C;

Enna 39 °C;

Palermo 38 °C;

Ragusa 38 °C;

Siracusa 41 °C;

Trapani 36 °C.

Catania

Anche per Catania le temperature aumenteranno: per la giornata di oggi la temperatura raggiungerà i 38 °C alle ore 15. Il cielo sarà poco nuvoloso e la minima raggiungerà i 26 °C. Si raccomanda di prestare attenzione all’intensità solare che raggiungerà il valore di 8.7 alle ore 13.

Caldo al mattino e al pomeriggio, con cielo sereno la sera per mercoledì 17 agosto: la temperatura massima raggiungerà i 39 °C (ore 15), invece la minima sarà di 26 °C alle ore 5. Anche per la giornata di giovedì 18 agosto è previsto un intenso caldo con una temperatura massima di 39 °C: la mattina il cielo catanese sarà poco nuvoloso per poi diventare sereno e caldo nel resto della giornata. La minima per le ore 6 sarà di 25 °C.

Gli esperti prevedono un leggero calo di temperature per la giornata di venerdì 19 agosto. Faranno eccezione le città di Agrigento (38 °C), Catania (39 °C), Ragusa (37 °C), Siracusa (42 °C).

Il calo si registrerà principalmente ad Enna con una temperatura di 31 °C, a Palermo (31 °C) e a Trapani, dove la temperatura massima sarà di 30 °C. Messina e Caltanissetta manterranno una massina di 34 °C.