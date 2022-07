Luna Piena del Cervo in arrivo, è la più grande del 2022: la diretta e quando vederla

Luna Piena del Cervo in arrivo: a breve verrà riservato ai più curiosi uno spettacolo imperdibile. Di seguito dettagli, curiosità e informazioni sulla diretta-

Luna Piena del Cervo: è questa la grande protagonista di oggi, mercoledì 13 luglio 2022. Si tratta della terza Superluna piena di questo 2022, oltre che la più grande. Ecco come prepararsi al meglio a questo spettacolo, a dir poco unico.

Superluna: cos’è?

Con il termine “Superluna” o, più correttamente, “Luna Piena al Perigeo” si fa riferimento al momento in cui il satellite si trova al tempo stesso nella fase di plenilunio e nel punto della sua orbita più vicino alla Terra (a 357.263 km da noi), detto anche “Perigeo”. In questo preciso momento la Luna non potrà che sembrare più grande, oltre che maggiormente luminosa.

Occorrerà attendere ancora un po’ per ammirare davvero la Luna Piena: tale fase è attesa, di fatto, per le ore 20:38 di oggi, mercoledì 13 luglio (circa 9 ore dopo il passaggio al Perigeo.

Luna Piena del Cervo: perché si chiama così?

Gli appassionati hanno già sentito parlare, per esempio, della “Luna Piena della Fragola”, ma non si tratta dell’unico inconsueto nome associato a questo genere di eventi.

Quella di oggi viene definita “Luna Piena del Cervo”: ma perché? Tale appellativo andrebbe fatto risalire alla tradizione dei nativi americani e al fatto che, solitamente, proprio nel corso di luglio spuntano le nuove corna dei cervi. Ad ogni modo questa terza Superluna è anche nota come:

Luna piena dei temporali;

o

Luna delle erbe o del raccolto.

La diretta

Curiosi di osservare questa Superluna? Gli appassionati saranno lieti di sapere che è possibile essere testimoni di questo spettacolo anche comodamente da casa propria, e in forma gratuita e grazie al Virtual Telescope Project.

Cosa sapere sulla diretta? Per seguirla occorrerà accedere al sito https://www.virtualtelescope.eu: secondo quanto esplicitato all’interno dello stesso, la sessione gratuita prenderà avvio alle ore 19:00 di oggi.

Le altre Superlune

Si ricorda che nel corso del 2022 si susseguiranno sette Superlune: più in particolare quattro piene e tre nuove.