Dalla Superluna alla Luna piena del Cervo: gli eventi astronomici di luglio

Dalla Luna del Cervo alle meteore Delta Aquaridi: ecco tutti gli eventi astronomici previsti per luglio 2022.

Previsti ricchi fenomeni astronomici per luglio 2022. Il prossimo mese infatti sarà caratterizzato da vari eventi astronomici: ad aprire le danze sarà una seconda Superluna o Luna piena del Cervo, prevista per mercoledì 13 luglio (chiamata così dai nativi americani perché il mese di luglio è il periodo dell’anno durante il quale le corna dei cervi maschi completano la loro crescita, raggiungendo la massina lunghezza). Saturno e la Luna saranno quasi in congiunzione tra sabato 16 luglio e domenica 17 luglio ed un evento simile si verificherà martedì 20 luglio tra Luna e Giove.

I pianeti giganti, soprattutto Saturno, per tutta l’estate 2022 torneranno a raggiungere una leggera visibilità nei cieli serali, a partire da quelli di luglio. Infine, per gli amanti dell’osservazione delle fasi lunari, la fase di Primo e Ultimo quarto saranno previste nelle giornate di giovedì 7 luglio e mercoledì 20 luglio.

Il 28 luglio, in concomitanza con l’arrivo della Luna Nuova, le meteore Delta Aquaridi, le stelle cadenti di luglio, raggiungeranno il loro picco.