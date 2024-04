Prossime eclissi in Italia: le date da non perdere

Prossime eclissi in Italia: sono due le date che gli appassionati di astronomia e tutti i curiosi dovrebbero segnare sul calendario.

Prossime eclissi in Italia, quando saranno? Negli ultimi giorni è diventata virale l’eclissi totale vista dall’America del nord, ma ecco quando saranno visibili e quanto si deve aspettare per poter osservare questo rarissimo fenomeno anche dall’Italia.

Prossime eclissi in Italia: come si verifica il fenomeno

Il fenomeno si verifica quando la Luna passa tra la Terra e il Sole, oscurando il disco solare, il cerchio esterno del Sole che non è coperto totalmente dalla Luna, e di rimirare le stelle del cielo diurno. In America si è verificata negli scorsi giorni e le immagini hanno fatto il giro del mondo, diventando un fenomeno virale su tutte le piattaforme social.

Le persone che al momento del fenomeno si trovavano nel Bel Paese, non hanno avuto la possibilità di assistere in prima persona a questo fenomeno peculiare. Per l’Italia sono due le date da aspettare e segnare nel calendario: il 12 agosto 2026 e il 2 agosto 2027.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

Il 12 agosto 2026 si verificherà la prima eclissi solare totale visibile in Europa dall’11 agosto 1999, quindi a più di 27 anni dall’ultima. Anche per poco, durante l’eclissi si potrà raggiungere il 90% d’oscuramento, nelle zone del nord Italia. Da Firenze a Roma lo spettacolo sarà assicurato con oltre il 50% del disco solare coperto.

L’eclissi solare del 2 agosto 2027, sarà un’occasione unica in oltre 30 anni. Il fenomeno infatti sarà visibile dall’Europa meridionale e la visibilità maggiore l’avranno le regioni meridionali della Spagna, del Portogallo e dell’Italia. L’oscuramento del disco solare supererà il 90% in Sicilia e calerà la notte durante il giorno.

L’eclissi solare nel mondo

Per quanto sono fenomeni naturali di una bellezza unica nel loro genere, le eclissi sono anche un momento importante per gli scienzati, i quali approfittano di essa per compiere importanti esperimenti, che permettono loro di indagare ulteriormente sul funzionamento del sistema solare. Gli appassionati di astronomia non possono dunque perdersi questi appuntamenti.