Eventi Catania e provincia: dalla Festa del Libro alle mostre in città

Eventi Catania, nuove proposte per non annoiarsi in una città che può offrire molto in quest'altro weekend d'aprile.

Eventi Catania: si prospettano giorni con un sereno clima primaverile ed è normale chiedersi cosa fare nel weekend. Ecco quindi con una lista di possibili eventi da aggiungere ai vostri programmi.

Eventi Catania: weekend dedicato alla lettura

All’insegna della lettura, questo weekend sono previsti ben due eventi. Il primo è la Festa del Libro di Zafferana Etnea: presentazioni di libri e novità editoriali, mostre, spettacoli, seminari didattici su scrittura, lettura e illustrazioni. L’evento trova la collaborazione di moltissimi studenti di tutte le età a rallegrare il clima con i loro giovani saperi, offrendo comunque un ricco calendario anche a chi studente non lo è più.

Tra i collaboratori all’organizzazione – promossa dall’Associazione Culturale di Zafferana Etnea – figurano l’Università degli Studi di Catania e l’Accademia delle Belle Arti in aggiunta alle altre numerosissime istituzioni scolastiche. la Festa vi aspetta dal 13 al 20 Aprile 2024, in piazza Umberto I.

Il secondo evento si terrà a Catania domenica 14 aprile ed è la Domenica del lettore, in piazza Federico di Svevia 92. Il primo step del programma è la visita al Pozzo di Gammazita, si proseguirà con il pranzo, laboratori pomeridiani e il “Silent Reading” di alcune pagine di George Orwell.

Alle 19:30 un gruppo di lettrici si riunirà in Piazza dei lettori per discutere dei titoli scelti per il Premio Strega. La giornata si concluderà sulle note di Fabrizio De Andrè in un concerto a cura di Lettera 82 al Castello Max Manfredi e Federico Sirianni.

Eventi Catania: I LOVE Mac

È ancora Palazzo Cultura ad ospitare una mostra, I LOVE Mac: ma perché questo nome? La mostra è una commemorazione dedicata ai 40 anni dalla commercializzazione del primo famosissimo Mac di casa Apple.

L’evento è quindi un’esposizione tutta dedica a quella creazione destinata a un successo ben maggiore del previsto: il primo Macintosh 128k firmato all’interno dai suoi creatori e dallo stesso STEVE JOBS vi aspetta dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e nel pomeriggio invece dalle 15:30 alle ore 18:00.

Eventi Catania: altre proposte interessanti

Alcuni eventi sono troppo speciali per durare solo un fine settimana! L’appuntamento con la prima edizione Pinsa Fest è ancora possibile, cibo, artigianato, degustazioni vi aspettano in Villa Pacini dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 21 e dal venerdì alla domenica dalle ore 10 alle ore 23. Si ricorda che al Palazzo della Cultura continua la visita guidata alla mostra di Joan Mirò – La gioia del colore.

Infine, non dimenticando mai del valore di un buon film in compagnia e non, le sale cinematografiche catanesi questo fine settimana hanno in programmazione tra i loro titoli perfetti per i nostalgici Ghosthbusters – Minaccia glaciale e Godzilla e Kong – Il nuovo impero.