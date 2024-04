Tragedie greche 2024 al Teatro di Siracusa: le date

Tornano anche per quest'anno le tragedie greche al Teatro di Siracusa: ecco quali sono le rappresentazioni previste.

Tra gli appuntamenti più attesi della stagione estiva non possono mancare le rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa. Infatti, si tratta di una rassegna che ogni anno attira moltissimi partecipanti, tra appassionati e curiosi, che decidono di dedicare una serata alla cultura classica.

Anche per quest’anno è stato diffuso il calendario delle tragedie greche 2024 al Teatro di Siracusa. I biglietti sono già acquistabili online e, oltre le rappresentazioni classiche, sono previsti altri spettacoli al Teatro Greco nel corso della stagione estiva. Ecco quali saranno le rappresentazioni classiche scelte e le rispettive date.

Tragedie greche 2024: Aiace di Sofocle

La prima tra le rappresentazioni classiche che sarà messa in scena al Teatro Greco di Siracusa è Aiace di Sofocle. Il protagonista della rappresentazione sarà proprio Aiace, vittima della vendetta della dea Atena che lo vuole punire per la sua superbia. L’uomo valoroso uscirà di senno e nessuno potrà salvarlo dalla vergogna per la derisione una volta tornato in sé.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

Di seguito, le date della messa in scena di Aiace:

Maggio : 10/12/14/16/18/22/24/26/28/30/;

: 10/12/14/16/18/22/24/26/28/30/; Giugno: 01/05/07.

Fedra di Euripide

La seconda delle tragedie che saranno messe in scena quest’anno al Teatro Greco di Siracusa sarà Fedra, o “Ippolito portatore di corona”. Ad aprire e chiudere questo dramma ci saranno due dee, Afrodite e Artemide, che incorniceranno la vicenda di Fedra, innamorata del suo figliastro Ippolito fino al punto di morirne.

Di seguito, le date delle messe in scena di Fedra:

Maggio : 11/15/17/19/21/23/25/29/31;

: 11/15/17/19/21/23/25/29/31; Giugno: 02/04/06/08/14/16/18/20/22/24/26/28.

Miles Gloriosus di Plauto

L’ultima delle rappresentazioni classiche selezionate per il l’estate 2024 al Teatro Greco di Siracusa sarà “Miles Gloriosus” di Plauto. La storia ruota attorno a Pirgopolinice, soldato che esalta da solo le proprie gesta e alcuni servi ingegnosi che muoveranno le dinamiche della vicenda.

Le date di messa in scena del Miles Gloriosus sono le seguenti:

Giugno: 13/15/19/21/23/25/27/29.

Per maggiori informazioni sulle tragedie greche, si rimanda al sito ufficiale dell’INDA, Istituto Nazionale del Dramma Antico.