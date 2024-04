Eclissi solare 2024: orario e come vederla in diretta

Eclissi solare 2024: l'orario e i siti streaming tramite cui poter vedere lo splendido fenomeno di questa sera, lunedì 8 aprile 2024.

Eclissi solare 2024: questa sera sarà possibile scorgere indubbiamente uno degli eventi astronomici più belli che avranno luogo durante l’anno, in grado di affascinare esperti e non.

Eclissi solare 2024: come vederla

L’eclissi solare totale consiste nell’oscuramento del Sole da parte dell’unico satellite naturale terrestre, la Luna: questa infatti si posizionerà proprio tra la stella e il nostro Pianeta, creando dunque un cielo improvvisamente oscurato ma con la corona solare, ben in mostra, sospesa nel cielo.

L’eclissi, che è prevista per la giornata di oggi, lunedì 8 aprile 2024, passerà per Stati Uniti (Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri fino al Michigan), Messico e Canada (Ontario, Quebec, Cape Breton) e sarà ben visibile dal Nord America. La Luna coprirà il Sole presso l’isola vulcanica Isla Socorro, a circa 600 km dalla terraferma messicana, intorno alle ore 11:07 locali ossia le 20:07 italiane. Circa 48 Stati contigui degli U.S. potranno vedere l’eclissi, anche se solo in forma parziale.

Eclissi solare 2024: sarà visibile dall’Italia?

Per chi si stesse già dirigendo a spolverare le apposite lenti, abbiamo una cattiva notizia: no, l’eclissi non sarà visibile dall’Italia. Bisognerà attendere fino alla fine di marzo 2025 per poter alzare la testa e osservare questo evento sui cieli italiani e, in quel caso, non sarà un’eclissi solare totale bensì parziale.

Esperti, appassionati e curiosi nostrani o di altre parti del Mondo dovranno “accontentarsi” di godere dell’eclissi solare totale in diretta streaming, collegandosi ai siti più indicati come quello della NASA oppure quello del The Virtual Telescope Project. Per gli italiani, basterà connettersi a questi siti prima delle 20:07, ossia appunto l’orario di piena eclissi, e lasciarsi catturare dal meraviglioso spettacolo.