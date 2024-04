Eventi Catania: tra musei a prezzo ridotto, Lungomare Fest e buon cibo

Eventi Catania, nuovi spunti per trascorrere piacevolmente il finesettimana in un città che non si annoia mai.

Eventi Catania: sole, temperature miti, primavera, insomma ci sono tutti i presupposti per trascorrere delle giornate fuori casa e dato che il weekend si avvicina ecco cosa offre la città etnea.

Eventi Catania: una domenica al museo

Il 7 aprile ingresso ai musei catanesi libero o ridotto, grazie all’iniziativa promossa dalla Direzione Cultura del Comune di Catania.

Tra i siti da visitare a Catania sono presenti il Museo Civico Castello Ursino, il Museo Vincenzo Bellini, il Museo Emilio Greco, la Chiesa di San Nicolò l’Arena e il Percorso di Gronda della Chiesa di San Nicolò l’Arena. Le meraviglie di Catania ti aspettano con un biglietto di ingresso non superiore ai 3 euro.

Eventi Catania: Lungomare Fest

Sono già arrivate le giornate di sole e bel tempo, e per gli amanti delle attività all’aria aperta ecco un’ottima notizia: il Lungomare Fest anche quest’anno è tra gli eventi di Catania. Domenica 7 aprile 2024 il Lungomare di Catania sarà chiuso al traffico dalle ore 10 alle ore 19 nel tratto che va da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia. quasi 2 km per muoversi in totale libertà, passeggiare, fare sport.

Ma non è finita qui, infatti tra piazza Franco Battiato (ex Nettuno) fino a piazza Tricolore troverai tanti mercatini dell’artigianato. Inoltre, sempre in piazza Tricolore sosterà “Auto books” – fino alle ore 13 – per svolgere attività di book crossing, scambio e lettura di libri, ma anche lo spazio dedicato ai giochi di ruolo da tavolo con finalità educativa e formativa a cura dell’associazione Phantasya Project. Infine, per i giovani ciclisti una corsia mare a loro dedicata a cura dell’Asd Privitera Bike con il sostegno della Direzione Sport.

Eventi Catania: Pinsa Fest

Si è pensato all’arricchimento personale con la visita ai musei, al benessere fisico con le passeggiare all’aria aperta nel lungo mare, adesso è arrivato il momento di mangiare qualcosa e anche in questo caso Catania non delude. Infatti, questo weekend si svolgerà il PinsaFest presso Villa Pacini.

Ottimo cibo, degustazioni, e soprattutto la famosa pinsa sono i cardini dell’evento, ma artigianato, mercatini, arte, laboratori per i bambini accompagneranno faranno da contorno. L’ingresso è libero e gli orari del Festival, già iniziato, da venerdì alla domenica sarà prolungati dalle 10:00 alle 23:00.