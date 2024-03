Pasquetta 2024: cosa fare a Catania e in Sicilia? Di seguito alcune proposte su come passare il Lunedì dell'Angelo.

Pasquetta 2024 è ormai vicina, anzi, vicinissima; cosa fare, quindi? Un famoso detto recita: “Pasqua con i tuoi, Pasquetta con chi vuoi“, ma a prescindere la compagnia, è ormai arrivato il momento di decidere dove andare. Di seguito, dunque, alcune idee da parte della redazione di LiveUnict.

Pasquetta 2024 all’insegna della cultura: gita al museo

Se si desidera passare il Lunedì dell’Angelo in un modo inusuale, potrebbe essere un’idea andare in uno dei tanti musei aperti a Catania e provincia. Sono molteplici, infatti, i luoghi aperti nel territorio catanese, anche se con orari di apertura diversi.

Per esempio, sono aperti: il Museo civico Castello Ursino, il Palazzo della Cultura, la chiesa San Nicolò l’Arena, il Museo Vincenzo Bellini e il Museo Emilio Greco.

Pasquetta 2024: dove andare a fare shopping

Se durante domenica 31 aprile, il giorno di Pasqua, la maggior parte dei centri commerciali rimarrà chiusa, Pasquetta 2024 potrebbe essere un ottimo giorno per andare a fare compere. D’altronde si sa: le festività pasquali rappresentano per molti un momento per riposarsi e staccare dal lavoro di tutti i giorni; quale migliore occasione per andare a fare un po’ di shopping? Qui gli orari di apertura dei centri commerciali di Catania e provincia.

Gite fuori porta: dove andare?

Coloro che preferiscono uscire dal centro della città per andare a scoprire luoghi nuovi, potrebbero decidere di passare Pasquetta 2024 facendo una gita fuori porta. Potrebbe essere carino andare a prendere un gelato in riva al mare, ad Aci Trezza, Capo d’Orlando, Ortigia, Cefalù o Mondello. Gli amanti dell’acqua potrebbero addirittura decidere di tuffarsi, date le condizioni meteo previste.

Chi ama la natura potrebbe andare a fare trekking tra i boschi dell’Etna o dei Nebrodi; oppure andare alla scoperta di laghi nascosti come quello di Santa Rosalia. Insomma, in Sicilia non mancano attività da fare o luoghi da visitare, tra mare e montagna.