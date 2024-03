Meteo Sicilia Pasqua 2024: temperature fino a oltre 30 gradi

Meteo Sicilia Pasqua 2024: quali saranno le condizioni meteorologiche per il weekend festivo alle porte? Di seguito le previsioni.

Meteo Sicilia Pasqua 2024: le festività sono alle porte, ma quali saranno le condizioni meteorologiche dei prossimi giorni? Di seguito le previsioni nel dettaglio.

Meteo Sicilia Pasqua 2024: le previsioni per domenica 31

Nonostante l’allerta gialla diramata in questi giorni dalla Protezione civile ed il tornado che si è abbattuto sull’aeroporto di Trapani Birgi, per la domenica di Pasqua, 31 marzo 2024, il cielo sarà sereno su tutta l’Isola. Il bel tempo sulla regione inizierà infatti già da giovedì, per protrarsi almeno fino al lunedì di Pasquetta.

Nello specifico, da domenica le temperature inizieranno ad innalzarsi, fino a sfiorare i 30 gradi. Il sole splenderà infatti su tutto il territorio, tranne, portando nuvole solo su Messina e Trapani. Le temperature massime saranno tutte ben oltre i 20 gradi: ne sono previsti 29 a Ragusa, 26 a Caltanissetta e Siracusa, 25 ad Agrigento, 24 ad Enna e Palermo, 23 a Catania e 22 a Messina e a Trapani.

Le previsioni per Pasquetta

Il Lunedì dell’Angelo le temperature massime saranno ancora più alte, preannunciando un’estate molto calda. Nonostante il cielo sarà un po’ nuvoloso su tutto il territorio, arriverà il caldo ed in special modo a Siracusa, dove sono previsti 31 gradi. 28 a Catania e Ragusa, 26 ad Agrigento e Caltanissetta. Anche a Pasquetta le temperature massime non scenderanno sotto i 20 gradi, toccati a Trapani. Si prevede dunque una giornata perfetta per festeggiare in riva al mare.

Meteo Catania: le previsioni di Pasqua 2024

Le condizioni meteo del weekend pasquale di Catania rispecchieranno in generale quelle del resto della Sicilia. Infatti, se la giornata di oggi mercoledì 27 marzo, prevederà ancora qualche nuvola nel cielo, la situazione migliorerà con temperature estive a Pasquetta, ma anche la domenica di Pasqua ci sarà una bella giornata soleggiata.

Le previsioni per Pasqua 2024 sono infatti di sole e temperature oltre i 20 gradi, fino ad arrivare ad una massima di 23, con vento da debole a moderato. Precipitazioni assenti, così come per lunedì. Il 1º aprile, inoltre, ci sarà una massima di 28 gradi, con una minima di 11.