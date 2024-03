Meteo Sicilia: Pasqua soleggiata ma arriva l’allerta incendio

Meteo Sicilia: ultimo weekend di marzo all'insegna del cielo sereno, ma la Protezione Civile avverte sul rischio incendi.

Meteo Sicilia, arriva l’anticiclone africano sull’Isola e nell’ultimo weekend di marzo le temperatura arriveranno a sfiorare anche i 30°C. Insieme all’arrivo del caldo scatta la preallerta meteo di rischio incendio per il 29 marzo, diramata dalla protezione civile.

Meteo Sicilia: le temperature del fine settimana

Venerdì 29 marzo e sabato 30 in tutta la regione le giornate saranno contraddistinte da generali condizioni di bel tempo, il cielo sereno o poco nuvoloso non ostacolerà i raggi del sole primaverile. Le temperature sfioreranno i 27°C nel siracusano, mantenendosi leggermente più bassi nelle altre città con massime non superiori rispettivamente ai 26°C per venerdì e i 23 °C nella giornata di sabato. La temperatura minima si aggira sui 10°C per tutte le città; Messina, Trapani e Palermo avranno invece degli sbalzi più ridotti.

Meteo Sicilia: Pasqua e Pasquetta

Domenica 31 aprile le temperature si manterranno stabili: cielo sereno per gran parte della Sicilia, temperature massime si manterranno sui 23°C. Palermo, Trapani, Catania avranno un cielo con qualche nube sparsa, mentre il ragusano trascorrere una Pasqua calda più che mite con una massima di quasi 30°C. La sera le temperature scenderanno notevolmente, come nelle giornate di venerdì e sabato. Lunedì 1 aprile si prospetta una serena Pasquetta con solo il 10% di possibilità di precipitazione, cielo sereno o poco nuvoloso le condizioni rimarranno stabili: Siracusa, Catania e Ragusa con le temperature più alte (27-30°C).

Meteo Sicilia: Catania nel dettaglio

Per il capoluogo etneo si prospettano giorni senza pioggia. Cielo poco nuvoloso soprattutto nel pomeriggio di sabato, qualche nube sparsa domenica 31 e lunedì 1. Le giornate più calde saranno venerdì e lunedì, ma le temperature massime non scenderanno sotto i 20°C. La sera lo sbalzo termico sarà notevole con una temperatura minima di 8°C per la giornata di oggi che andrà a mano a mano ad aumentare arrivando agli 11°C il primo giorno d’aprile.

Meteo Sicilia: il bollettino della Protezione Civile

Le temperature in aumento portano con loro anche il rischio di incendi, come avvisa il bollettino della Protezione Civile. È preallerta solo per le provincie di Messina, Trapani e Agrigento. La preallerta si attiva quando le temperature meteo e le condizioni climatiche insieme con l’umidità del combustibile vegetale possono generare un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce.