Meteo Pasquetta 2024: in Sicilia temperature estive

Meteo Pasquetta 2024: quali sono le previsioni? Di seguito, tutte le informazioni dettagliate sul territorio siciliano.

Meteo Pasquetta 2024: quali sono le previsioni per il Lunedì dell’Angelo in Sicilia? È normale che, per potersi organizzare al meglio su cosa fare e dove andare il 1 di aprile, si guardino le condizioni meteorologiche. Di seguito, dunque, tutti i dettagli riguardanti la Sicilia e, nello specifico, Catania.

Meteo Pasquetta 2024: previsto caldo

I venti del Nord Africa stanno da giorni tormentando la Sicilia, colorando il cielo di giallo e portando temperature quasi estive su tutto il territorio. Anche a Pasquetta, dunque, ci sarà caldo e, stranamente, non pioverà (almeno secondo quanto previsto fino ad ora). Sono previste infatti temperature massime fino a 30 gradi. Il cielo sarà sereno su quasi tutta l’Isola, ma qualche nuvola spunterà a Catania, Enna, Messina e Palermo. Tuttavia, anche qui le temperature andranno ben oltre i 20 gradi e quindi, chi lo vorrà, potrà anche farsi su bel bagno in mare.

Le previsioni nel dettaglio

Il meteo Pasquetta 2024 prevede 30 gradi a Siracusa, affiancata da ilMeteo con un sole di colore arancione, che sta ad indicare le alte temperature che preannunciano un’estate da record. Ragusa non sarà da meno: sono previsti 29 gradi. Temperatura di 26 gradi ad Agrigento, 25 a Caltanissetta e Palermo, 24 ad Enna. Trapani sarà la più fresca, con una massima di 20.

Meteo Pasquetta 2024: le previsioni per Catania

Anche a Catania lunedì 1° aprile riconfermerà le alte temperature di questi giorni. Nello specifico, ci sarà una temperatura massima di 28 gradi, con una minima di 11. Il vento sarà debole nella prima parte della giornata, ma diventerà moderato a partire dalle prime ore del pomeriggio. Le precipitazioni saranno assenti; nubi sparse, però, di mattina. Il cielo tornerà ad essere sereno nel pomeriggio.

La giornata sembra dunque essere ideale per fare qualsiasi tipo di attività all’aperto e persino per tuffarsi in acqua. Se non si sa ancora cosa fare a Pasquetta 2024 a Catania e in Sicilia, qui alcune idee da parte della redazione di LiveUnict.