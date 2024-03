Pasqua e Pasquetta 2024: i centri commerciali aperti a Catania e provincia

Quali sono i centri commerciali aperti a Pasqua e Pasquetta 2024 a Catania e provincia? Di seguito tutti gli orari.

Le festività pasquali del 2024 sono ormai arrivate e con esse anche un po’ di tempo libero. Molte saranno infatti le persone che non lavoreranno e che, dunque, avranno qualche giorno da dedicare a se stesse. Perché, quindi, non approfittarne per fare shopping? Chi desidera fare compere, però, deve stare attento alle variazioni degli orari di apertura che interesseranno i centri commerciali. Di seguito la lista dei centri commerciali di Catania e provincia più amati e gli orari che seguiranno per Pasqua e Pasquetta 2024.

Centro Sicilia

Domenica 31 marzo: chiuso.

Lunedì 1 aprile: aperto dalle 09:30 alle 21:00.

Etnapolis

Domenica 31 marzo: chiuso.

Lunedì 1 aprile: aperto regolarmente.

I Portali

Domenica 31 marzo: galleria chiusa. Il cinema sarà aperto dalle 15:00; Yogurtlandia dalle 16:00; Zangaloro e Old Wild West aperti dalle 18:30.

Lunedì 1 aprile: galleria aperta dalle 16:00 alle 21:00. Il cinema sarà aperto dalle 17:00; Yogurtlandia dalle 16:00; Zangaloro dalle 11:00 alle 23:00; Old Wild West dalle 18:30 alle 23:30.

Porte di Catania