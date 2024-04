Concorsi Sicilia: posti in Ospedali e Università dell’Isola

Concorsi Sicilia: Università di Palermo e aziende ospedaliere a Catania e Palermo assumono. Di seguito le informazioni utili in merito.

Concorsi Sicilia: Università di Palermo

L’Università di Palermo cerca due collaboratori ed esperti linguistici di lingua italiana. L’ente mette a disposizione due contratti a tempo indeterminato a cui potranno accedere i primi due classificati del concorso.

I requisiti per presentare domanda sono:

cittadinanza italiana ed essere madrelingua di italiano;

aver conseguito una Laura Magistrale (vecchio o nuovo ordinamento) in Italia;

aver maturato almeno 12 mesi (500 ore) di esperienza lavorativa presso università o altri enti pubblici come insegnante di italiano.

Le mansioni che le risorse andranno a svolgere sono qui sotto riportate:

insegnamento della lingua agli studenti mediante corsi, moduli, seminari, unità didattiche, esercitazioni ed attività di tutorato nell’ambito della programmazione didattica;

altre attività didattiche rivolte agli studenti (correzione di elaborati scritti, collaborazione all’assistenza per le tesi di laurea, consulenza, ricevimento);

verifica e valutazione delle competenze linguistiche e dell’apprendimento, ivi inclusa la partecipazione alle commissioni d’esame e di prova finale, nonché la preparazione e correzione degli esami scritti;

programmazione didattica collegiale e relativa predisposizione dei programmi didattici di propria competenza ivi compresa la selezione, la preparazione e la cura del materiale didattico;

partecipazione a riunioni di lavoro e a quelle forme di studio e aggiornamento che rientrano nel monte ore.

È possibile presentare domanda esclusivamente per via telematica attraverso il portale online dell’Università di Palermo entro il 14 aprile 2024.

Concorsi Sicilia: Ospedale Garibaldi di Catania

L’ARNAS Garibaldi di Catania pubblica un bando per l’assunzione a tempo indeterminato di due figure per ricoprire il ruolo di dirigente medico di neurologia. Il concorso è per titoli ed esami e potrà essere presentata domanda, con scadenza il 14 aprile 2024. È possibile ottenere maggiori informazioni sul concorso tramite il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Azienda Ospedaliera Villa Sofia Cervello

L’azienda ospedaliera cerca una figura per ricoprire il ruolo di dirigente medico pediatra con un contratto a tempo pieno e indeterminato. Il concorso è per titoli ed esami e ci si potrà candidare entro il 14 aprile 2024. Per maggiori informazioni è possibile consultare la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.