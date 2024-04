Lavoro Sicilia, tra addetti vendita e cucina: i posti disponibili

Lavoro Sicilia, grandi aziende ricercano personale: MediaWorld, FootLocker, Eurospin. Alcune opportunità attive per chi ricerca un impiego.

Lavoro Sicilia, nuove proposte nel settore vendita e nel personale da cucina, dai un’occhiata a quello che potrebbe far a caso tuo!

Lavoro Sicilia: Bistrò sapori di stella

L’azienda italiana della grande distribuzione Eurospin ricerca per il proprio Bistrò Sapore di Stelle di Catania (CT) Cuochi/e – Personale di cucina per la stagione estiva.

La figura ricercata dovrà monitorare il corretto stoccaggio delle materie prime, la qualità dei prodotti, preparare le materie prima per l servizio, impiattare, mantenere ordine e pulizia dei luoghi di lavoro.

Tra i requisiti è richiesto il diploma, preferibilmente alberghiero, le competenze di trasformazione dei prodotti e d’utilizzo della attrezzature. Non che un attitudine verso il cliente e il lavoro in tean. È richiesta la disponibilità anche in giorni festivi, il candidato dovrà essere preferibilmente residente in zona e con un’ esperienza di almeno un anno nel settore.

Subito lavoro Sicilia: MediaWorld

Studenti e Neolaureati sono ricercati dall’azienda tedesca presso la sede di Palermo. Il posto disponibile è di addetto alle vendite il suo compito principale sarà quello di chiudere il processo di vendita in modo interfunzionale, fornendo consulenza, supporto e soluzioni in tutte le fasi del percorso del cliente.

Riconoscere le esigenze del cliente, conoscere prodotti e servizi offerti nel negozio assicurandone la corretta visibilità, essere aggiornato in termini di prodotti/soluzioni/servizi e tecniche di vendita e supportare il CCO (Store Manager) nello studio della concorrenza proponendo valide alternative volte alla soddisfazione del cliente sono le mansioni principali del lavoro.

Per potervi accedere sono necessarie buone capacità comunicative, attitudini commerciali, spirito do iniziativa e proattività, senza dimenticare la passione per la tecnologia e una solida conoscenza dei prodotti.

Un’altra figura di addetto alla vendita, ma questa volta cambia azienda e città: il posto è disponibile presso il punto vendita FootLocker di Caltanissetta.

Garantire alti livelli di soddisfazione della clientela, stimolare le vendite, offrire un’esperienza fantastica ai clienti. l’Addetto alla vendita dovrà comunicare con ogni cliente rivolgendo domande aperte per valutare le specifiche necessità e possedere la capacità di apprendere e condividere le competenze relative ai prodotti e alle tendenze, al fine di soddisfare sempre la le esigenze della clientela, mantenendosi aggiornato per quanto riguarda la conoscenza di tutti i prodotti, sulle tendenze attuali e future.

Nessun requisito specifico richiesto se non affidabilità e sicurezza che permetteranno un lavoro privo di supervisione. Inoltre è richiesta anche una disponibilità flessibile compresi i weekend, le sere e i festivi.