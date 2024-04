Concorso Aeronautica 2024, 300 posti per Allievi Marescialli: bando

Concorso Aeronautica 2024: il bando per il reclutamento di 300 Allievi Marescialli. Ecco tutte le informazioni da sapere.

Concorso Aeronautica 2024: indetto un bando per l’assunzione di 300 Allievi Marescialli che seguiranno il 27° corso biennale (2024 – 2026). È già possibile presentare le domande e la selezione è aperta a militari e a civili in possesso di diploma o che siano in grado di conseguirlo entro l’anno solare in cui è bandito il concorso.

Ecco, di seguito, tutte le informazioni da sapere sul concorso, come i requisiti e le modalità per presentare la domanda di partecipazione.

Concorso Aeronautica 2024: i requisiti

I requisiti necessari per poter partecipare al concorso sopracitato, sono quelli elencati di seguito:

essere cittadini italiani;

aver conseguito o essere in grado di conseguire entro l’anno solare in cui è bandito il concorso, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l’ammissione ai corsi universitari;

entro l’anno solare in cui è bandito il concorso, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l’ammissione ai corsi universitari; godere dei diritti civili e politici;

aver compiuto il 17esimo anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26esimo anno di età ;

; se minorenni, avere il consenso dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario nelle Forze Armate;

o del genitore esercente la responsabilità genitoriale o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario nelle Forze Armate; essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare ;

; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione;

dall’impiego in una Pubblica Amministrazione; non essere stati condannati per delitti non colposi ;

; se militare , non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale;

, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale; non essere sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

Concorso Aeronautica 2024: requisiti per i militari in servizio

Oltre ai requisiti indicati precedentemente, i militari in servizio devono soddisfarne altri che sono elencati di seguito:

non aver superato il giorno di compimento del 28esimo anno di età;

non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

più gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nell’ultimo quinquennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a cinque anni;

nell’ultimo quinquennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a cinque anni; essere in possesso della qualifica non inferiore a “superiore alla media” o giudizio corrispondente nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni e comunque di almeno sessanta giorni nel caso Rapporto Informativo.

Come fare domanda

C’è tempo fino al 4 maggio 2024 per presentare la domanda, solo ed esclusivamente via web, tramite il portale dei concorsi online del Ministero della Difesa, a cui bisogna accedere con SPID o carta d’identità elettronica.