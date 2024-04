Assunzioni Poste Italiane, posizioni in tutta Italia: i requisiti

Assunzioni Poste Italiane: posizioni aperte e scadenza imminente per potersi candidare. Ecco le informazioni da sapere.

Assunzioni Poste Italiane: la maggiore impresa di servizi postali in Italia è alla ricerca di nuove figure da collocare in tutto il territorio nazionale. Tra queste, sono inclusi sportellisti e impiegati da assumere negli uffici postali e in sede ma anche i portalettere.

Ecco tutte le informazioni necessarie, tra cui i requisiti, le istruzioni per candidarsi e come si svolgono le selezioni.

Assunzioni Poste Italiane: i requisiti per portalettere

I requisiti da soddisfare per poter ricoprire il ruolo di portalettere sono quelli elencati di seguito:

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

diploma di scuola media superiore o diploma di laurea , anche triennale;

di scuola media superiore o , anche triennale; patente di guida in corso di validità idonea per la guida del motomezzo aziendale (generalmente è il motorino Piaggio liberty 125 cc);

per la sola provincia di Bolzano, patentino del bilinguismo.

Non sono previsti particolari limiti di età ma si preferisce dare spazio ai giovani.

I portalettere, com’è noto, si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, consegna raccomandate, documenti ecc.) nell’area di propria competenza.

Assunzioni Poste Italiane: come candidarsi

Gli interessati alle assunzioni per ricoprire una delle posizioni aperte, dovranno accedere alla sezione “Lavora con noi” del sito web aziendale. Qui vengono visualizzate le posizioni per le quali è possibile candidarsi e si potrà, poi, entrare nella piattaforma apposita. Bisognerà inserire l’apposita documentazione richiesta che è la seguente:

copia del titolo di studio;

documenti identificativi (carta d’identità, codice fiscale, patente);

modello curriculum vitae (Poste invia un modello da compilare).

La scadenza per potersi candidare è imminente. Gli interessati dovranno farlo entro le 23:59 di domani, martedì 9 aprile 2024.

Assunzioni Poste Italiane: contratti di lavoro

I portalettere che verranno assunti avranno un contatto a tempo determinato a carattere stagionale. Generalmente, la durata si attesta intorno ai 3 o ai 4 mesi mentre lo stipendio mensile base si aggirerà intorno ai 1.200 – 1.300 euro al mese netti, con aumenti in caso di eventuali straordinari.