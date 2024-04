Meteo Sicilia, tempo sereno e stabile ma allarme siccità: le previsioni

Meteo Sicilia: cielo sempre sereno o poco nuvoloso. Non c'è traccia di piogge e l'allarme siccità è sempre più serio.

Meteo Sicilia: weekend appena trascorso che ha avuto proprio il sapore di estate, con le zone marittime invase dai siciliani. Temperature massime ben oltre i 20 gradi, a ridosso dei 30 e la stessa situazione si manterrà, più o meno, anche all’inizio di questa settimana appena entrata. Non sono previste piogge e l’allarme siccità nell’Isola si fa sempre più serio.

Ecco quali sono le previsioni meteo di questo inizio di settimana, la seconda del mese di aprile.

Meteo Sicilia: lunedì 8 aprile

Giornata di oggi che è iniziata con sole e cielo sereno in tutta l’Isola. Da segnalare una temperatura massima di 28 gradi a Ragusa. Seguono, poi, Siracusa e Caltanissetta con 26. A Catania, invece, si toccheranno i 24 gradi, secondo quanto riporta iLMeteo.it. Evidente sbalzo termico se si analizzano le temperature minime con crollo ad 8 gradi per quanto riguarda la provincia etnea. Nel Trapanese, dalla massima di 24 gradi, si scenderà a 7 di minima. I venti saranno moderati o deboli ovunque.

Meteo Sicilia: martedì 9 aprile

Quasi una giornata fotocopia quella di domani 9 aprile ma con cielo poco nuvoloso o con nubi sparse in diverse province della Sicilia come Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Temperature massime che, però, si attestano sempre al di sopra dei 20 gradi e, per alcune province, dei 25 gradi. I venti si manterranno sempre moderati ma attenzione nel Trapanese dove si registrerà una maggiore intensità.

Meteo Sicilia: mercoledì 9 aprile

Nubi sparse che interesseranno l’intera Isola nella giornata di mercoledì 9 aprile. Tuttavia, non sono previste precipitazioni di pioggia. Leggero calo di temperature, che scendono sotto i 20 nelle province di Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. Quest’ultima si manterrà come città più ventosa dell’Isola anche per mercoledì. A Catania, la massima sarà di 26 gradi mentre la minima di 11 gradi più bassa, con 15. Oltre al Trapanese, attenzione ai venti anche nella zona del Messinese e dell’Agrigentino.