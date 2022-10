Da Eclissi solare a Plenilunio del Cacciatore: gli eventi astronomici di ottobre 2022

Congiunzioni, Luna Piena ed Eclissi solare: ecco cosa ci offrirà il cielo di ottobre 2022.

Il mese di ottobre è pronto a riservare ai più curiosi numerosi eventi astronomici: quali? Di seguito i grandi protagonisti del cielo di questo mese.

Le congiunzioni

Questo mese si potrà esser testimoni di quattro congiunzioni, il plenilunio del Cacciatore, l’Eclissi solare, e non solo. In merito al primo genere di fenomeni:

il 5 ottobre la Luna incontrerà Saturno nella costellazione del Capricorno;

la nella costellazione del Capricorno; l’ 8 ottobre la Luna sarà in congiunzione con Giove nella costellazione dei Pesci;

nella costellazione dei Pesci; il 12 ottobre invece la Luna entrerà nella costellazione del toro dove incontrerà le Pleiadi;

invece la il 14 ottobre, infine, il satellite incontrerà Marte.

Plenilunio del Cacciatore

Ma non è finita qui: atteso anche il Plenilunio di ottobre, noto anche come “Luna del Sangue” o “Luna del Cacciatore”. L’appuntamento è fissato per il prossimo 9 ottobre. Si esplicita che non si farà riferimento ad una Superluna: per godere di un satellite più luminoso e grande bisognerà attendere dicembre e il rispettivo Plenilunio.

Orionidi in arrivo

Nella notte tra il 22 ed il 23 ottobre arriveranno invece le Orionidi, sciame meteorico che solitamente nel mese di ottobre arricchisce il cielo

Eclissi parziale di sole

Ottobre si chiuderà con uno spettacolo speciale, un ultimo regalo. Il 25 ottobre si assisterà, di fatto, all’eclissi parziale di sole. I più saranno lieti di sapere che quest’ultima risulterà visibile in gran parte d’Europa, ma anche in Nord Africa, dal Medio Oriente e dall’Asia occidentale.

Alla latitudine di Roma, l’eclissi inizierà alle ore 09:26 ora italiana e terminerà alle ore 11:21.