Concorsi Università Catania, l’ateneo cerca personale: i bandi attivi

Concorsi Università Catania: come riportato in Gazzetta Ufficiale, l'Ateneo è alla ricerca di personale. Di seguito tutte le informazioni utili per gli interessati.

Concorsi Università Catania: l’Ateneo è alla ricerca di personale. Infatti, sull’albo on-line, accessibile sul sito internet dell’Unict, sono stati pubblicati diversi bandi di selezione pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: di seguito i dettagli.

UNICT assume: i dettagli

I concorsi Università Catania sono stati annunciati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, uscita giorno 28 giugno. Si tratta di selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di diciotto posti di personale tecnico-amministrativo di categoria C e D, a tempo indeterminato e pieno, varie destinazioni.

Gli interessati che cercano subito lavoro Catania sono invitati a leggere bandi di selezione, nel testo integrale, sono disponibili sul sito internet dell’Ateneo di Catania https://www.unict.it alla sezione “Bandi, Gare e Concorsi”.

Concorsi Università Catania: i bandi

L’Ateneo di Catania ha indetto diversi concorsi, di seguito i bandi:

selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione di sette unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno;

selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dei laboratori dell'Università degli studi di Catania;

selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno;

selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione di sette unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno;

selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dei laboratori dell'Università degli studi di Catania;

, e orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dei laboratori dell’Università degli studi di Catania; selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno.

Come fare domanda

Le domande di ammissione ai concorsi Università Catania devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”, secondo le modalità riportate in ciascun bando.

Considerata la data di pubblicazione del bando in Gazzetta, la data esatta di scadenza sarebbe il 28 luglio 2022.