STMicroelectronics assume a Catania: 700 posti disponibili

STMicroelectronics assume a Catania: sono 700 i posti messi a disposizione per l'apertura del nuovo stabilimento dell'azienda.

STMicroelectronics assume a Catania: sono previste nuove assunzioni con STMicroelectronics che sta dando vita ad una nuova fabbrica nel territorio etneo. Si tratta di una grande notizia in termini di offerta lavorativa, dato che centinaia di persone saranno assunte per l’organico del nuovo stabilimento. Ecco tutte le informazioni riguardo le nuove assunzioni di STMicrolectronics a Catania.

STMicroelectronics assume a Catania: lo stabilimento

Come anticipato, le assunzioni previste per la città di Catania da parte di STMicrolectronics sono dovute alla decisione della multinazionale di aprire un nuovo stabilimento nell’area etnea. La scelta è stata confermata dopo il via libera sull’accordo sindacale 2024-2026 sul contratto integrativo aziendale.

È stato proprio nel corso di quest’occasione che è stata confermata la decisione di attivare una nuova fabbrica a Catania per la produzione di substrati epitassiali di carburo di silicio (SiC) soprattutto per il settore automotive.

STMicroelectronics: le altre misure dell’accordo

Oltre alla volontà di aprire un nuovo stabilimento, le misure dell’accordo sindacale prevedono un aumento delle retribuzioni fisse per il personale dell’azienda. In particolare, gli aumenti saranno previsti a partire dal 1° gennaio 2024, con un premio fisso annuale di 1000 euro. Si prevede anche la stabilizzazione delle risorse che hanno stabilito con l’azienda contratti detti “Summer Job” o in somministrazione. Infine, sarà possibile per i lavoratori versare il 100% delle loro quote welfare sul fondo di previdenza complementare Cometa.

STMicroelectronics Catania, assunzioni: profili ricercati

Ma quali sono i profili che saranno ricercati per le 700 assunzioni destinate al nuovo stabilimento. Considerando lo scopo della nuova fabbrica, le prossime assunzioni potrebbero essere per addetti alla produzione dei dispositivi SiC. Tuttavia, potrebbero essere ricercati anche altri profili di varie tipologie, come ingegneri, personale destinato alla gestione e logistica dei magazzini o ancora risorse di tipo tecnico.