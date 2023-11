Lavoro Sicilia: STMicroelectronics, Eurospin e Mcdonald’s assumono

Lavoro Sicilia, Eurospin, Mc Donald's e STMicroelectronics assumono: ecco quali sono le posizioni aperte, i requisiti e dove fare domanda.

Lavoro Sicilia: tre importanti aziende assumono, vediamo insieme quali sono le offerte di lavoro e i requisiti necessari alla candidatura.

Lavoro Sicilia: Eurospin

Aperta a Palermo una posizione come addetto/a al reparto macelleria, il candidato dovrà occuparsi di:

Taglio e lavoro delle carni attenendosi alle procedure HACCP per la corretta conservazione del prodotto;

Confezionamento e predisposizione della merce al banco garantendo la catena del freddo e la corretta tenuta del layout merceologico;

Pulizia e sanificazione delle attrezzature.

I requisiti richiesti sono alcune conoscenze e competenze tecniche tra le quali: conoscenza delle tipologie di carne e delle loro caratteristiche e dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti di lavoro (coltelli e affettatrici). Inoltre, si richiedono disponibilità a lavorare su turni e festivi, residenza in zone limitrofe e possesso di patente di guida. Per potersi candidare è necessario inserire il proprio CV all’interno della sezione “lavora con noi”, in modo che il portale possa acquisire automaticamente tutti i dati.

Lavoro Sicilia: McDonald’s

Aperta una posizione per Addetto/a alla Ristorazione in provincia di Trapani, precisamente a Castelvetrano. I requisiti richiesti sono principalmente:

Diploma di scuola media superiore;

Orientamento al lavoro di squadra;

Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Questo poiché il lavoro si dividerà tra cucina e sala ristorante, quindi si tratterà sia di cucinare che di gestire il rapporto con i clienti. Anche in questo caso sarà possibile fare richiesta nella sezione “lavora con noi”.

Lavoro Sicilia: STMicroelectronics

Questa volta invece la posizione si trova a Catania ed è STMicroelectronics, il lavoro offerto è di Digital Designer ed il contratto è a tempo determinato, la richiesta dovrà essere fatta nella sezione “lavora con noi” anche in questo caso.

Vediamo insieme i requisiti richiesti:

Propensione a stare in un ambiente dinamico e multiculturale;

Skills di problem solving e capacità di analisi;

Laurea in ingegneria elettronica;

Conoscenze basilari di programmazione e di linguaggi informatici.

Inoltre è richiesta un’esperienza lavorativa di due anni minimo e un livello B1 di inglese.