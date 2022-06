Concorsi Sicilia 2022, posti in Ospedali e ASP: i bandi attivi

Concorsi Sicilia 2022: Aziende ospedaliere e quelle Sanitarie Provinciali assumono. Ecco i più allettanti bandi, estrapolati dall'ultima Gazzetta Ufficiale.

Concorsi Sicilia: basta consultare la Gazzetta Ufficiale per conoscere le nuove opportunità lavorative. Quella della Regione Siciliana del 24 giugno 2022, per esempio, include numerosi bandi in merito ad Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedali dell’Isola. Ecco i più interessanti.

Concorsi Sicilia 2022: Aziende ospedaliere

Offerte lavoro Catania: Azienda Ospedaliera “Garibaldi”

Un primo bando riguarda l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania. È stato indetto un concorso, per titoli ed esami, volto alla copertura di 8 posti di dirigente medico di Ostestricia e Ginecologia. Gli impieghi in questione sono a tempo indeterminato.

Tra i requisiti specifici richiesti, spiccano il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia, la specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina ad essa equipollente o ad essa affine e l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici- chirurghi.

In merito alla presentazione delle domande di partecipazione, bisognerà procedere esclusivamente in modalità telematica, usufruendo della specifica applicazione informatica disponibile nel sito internet aziendale (all’indirizzo https://concorsi.ao-garibaldi.ct.it) entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per ulteriori informazioni, si rimanda al bando in formato integrale.

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo

Un altro concorso, sempre per titoli ed esami, riguarda l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo: con questo si mira alla copertura, a tempo pieno e indeterminato, di 1 posto di dirigente fisico (disciplina di fisica sanitaria).

Anche in questo caso il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Concorsi Sicilia: ASP

ASP di Agrigento

Opportunità riservate anche dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. In particolare è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, tramite cui coprire diversi posti di dirigente medico e dirigente veterinario, per varie discipline.

Occorrerà presentare le domande di partecipazione, telematicaticamente, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Anche in questo caso, si consiglia di consultare il bando in formato integrale, disponibile anche sul sito ufficiale dell’Azienda (all’indirizzo https://aspag.iscrizioneconcorsi.it/)