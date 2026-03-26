Lavoro Sicilia: nel settore della sanità pubblica, l’ASP Ragusa ha appena pubblicato un nuovo bando di selezione. Si tratta di un’opportunità rivolta a diplomati per ricoprire l’incarico di Assistente Amministrativo presso le strutture dell’Azienda Sanitaria Provinciale.
Ecco tutto quello che c’è da sapere per candidarsi: dai requisiti necessari alla scadenza della domanda.
Lavoro Sicilia, ASP Ragusa: cosa sapere
L’offerta di lavoro in Sicilia proposta dall’ASP riguarda attività di supporto amministrativo, con particolare focus sulla rendicontazione economica e la gestione documentale elettronica.
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Sede lavorativa: Scicli (Provincia di Ragusa).
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Compenso previsto: € 23.000,00 lordi all’anno.
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Contratto: Incarico fino al 31 dicembre 2026, con possibilità di rinnovo.
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Ruolo: Supporto amministrativo e gestione pratiche burocratiche su piattaforme dedicate.
Lavoro Sicilia, ASP Ragusa: i requisiti
Per chi cerca lavoro in Sicilia con il solo titolo di scuola superiore, questo bando è particolarmente interessante poiché non richiede lauree specifiche per l’accesso, sebbene vengano valutate come titolo preferenziale.
Requisiti obbligatori:
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Diploma di maturità: Qualsiasi diploma di scuola secondaria di secondo grado è valido per la partecipazione.
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Esperienza specifica: È richiesta comprovata esperienza nella fatturazione elettronica e nella rendicontazione economica.
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Requisiti generali: Cittadinanza italiana o UE, idoneità fisica e godimento dei diritti civili e politici.
Titoli che offrono un vantaggio (Preferenziali):
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Laurea in economia, giurisprudenza o scienze dell’amministrazione;
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Esperienza nei progetti finanziati con fondi europei;
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Precedente servizio presso l’U.O.C. Dipendenze Patologiche di un’ASP.
Come prepararsi alla selezione
La selezione per questo posto di lavoro in Sicilia non prevede quiz a risposta multipla, ma si focalizza sul merito e sulle competenze tecniche tramite:
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Valutazione dei titoli (Curriculum Vitae);
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Colloquio tecnico: Le domande verteranno su contabilità sanitaria, diritto amministrativo e organizzazione delle Aziende Sanitarie Pubbliche.
Scadenza e invio della domanda (PEC)
Per non perdere questa occasione è fondamentale inviare la documentazione entro i termini stabiliti:
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Termine ultimo: 7 aprile 2026;
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Modalità di invio: Esclusivamente tramite PEC all’indirizzo;
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Tassa di partecipazione: Versamento di € 10,00 tramite bonifico (ricevuta obbligatoria da allegare).
Lavoro Sicilia, Asp Ragusa: il bando ufficiale
Per scaricare il modello di domanda e leggere il testo integrale dell’avviso, bisogna consultare l’area dedicata ai concorsi sul sito dell’ASP Ragusa o il portale nazionale inPA.