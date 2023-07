Lavoro Catania: Eurospin, IKEA e Primark assumono

Lavoro Catania: Eurospin, IKEA e Primark sono alla ricerca di personale per i loro punti vendita della città etnea.

Lavoro Catania: sono diverse le offerte al momento attive per coloro i quali cercano un impiego nella città etnea. In particolare, Eurospin, IKEA e Primark sono alla ricerca di personale per i loro punti vendita nell’area di Catania. Ecco tutti i dettagli sulle posizioni di lavoro Catania al momento aperte.

Lavoro Catania: Eurospin

La posizione di lavoro Catania aperta da Eurospin è quella di HR Recruiter: in particolare, si tratta di uno stage da HR Junior Recruiter nell’Area Risorse Umane dell sede di Catania.

I requisiti per poter fare domanda di assunzione sono i seguenti:

Laurea triennale preferibilmente in ambito psicologico;

Buona conoscenza della lingua inglese;

Buona conoscenza del pacchetto Office;

Essere automuniti;

Disponibilità a trasferte.

Inoltre, sono apprezzate anche le seguenti caratteristiche: spiccata capacità di relazione interpersonale in contesti diversificati, ottime capacità organizzative, proattività, flessibilità e orientamento al risultato. Per ulteriori dettagli sulla posizione e per poter presentare la propria candidatura si rimanda alla sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale di Eurospin.

Subito lavoro Catania: IKEA

Anche la sede IKEA di Catania è alla ricerca di personale: in particolare, tra le posizioni al momento aperte ne è presente una per stage Visual Merchandising. I requisiti per poter presentare la propria candidatura sono i seguenti:

Laurea in Architettura, Interior Design o simili, master o scuole di specializzazione post laurea ad indirizzo specifico;

o simili, master o scuole di specializzazione post laurea ad indirizzo specifico; Passione e competenza in tema di interior design, conoscenza delle tendenze e degli stili che influenzano il settore dell’arredamento;

Capacità di visualizzare e presentare con chiarezza le tue idee, ponendo attenzione al dettaglio e all’estetica;

Capacità di generare idee innovative ed influenzare con soluzioni semplici e pratiche;

Conoscenza dei principali software di progettazione grafica e di layout (Revit, Autocad, SketchUp, InDesign, Illustrator…), strumenti di produzione (Adobe Creative Suite) e simili.

Anche in questo caso, per ulteriori dettagli sulla posizione e per poter presentare la propria candidatura si rimanda alla sezione “Jobs” del sito ufficiale IKEA.

Offerte di lavoro Catania: Primark

Infine, tra le posizioni aperte a Catania ne è presente una per lavorare come Addetto/a alle vendite da Primark. L’offerta è quella di un contratto a tempo determinato part time da 20 ore per lavorare nel punto vendita di Catania.

I requisiti per presentare la propria candidatura sono i seguenti:

Attitudine al servizio clienti;

Atteggiamento positivo;

Flessibilità e determinazione;

Capacità di apprendimento;

Predisposizione a lavorare in team;

Passione per la moda e le tendenze;

Si richiede preferibilmente esperienza nel campo del commercio al dettaglio.

Per ulteriori dettagli e per inviare la propria domanda di assunzione si rimanda alla sezione “Carriere” del sito Primark.