Concorsi Ferrovia Circumetnea, si cercano diplomati: i requisiti

Concorsi Ferrovia Circumetnea, la FCE è alla ricerca di personale diplomato per la nuova campagna di assunzioni: ecco requisiti e scadenze.

Concorsi Ferrovia Circumetnea: FCE ha pubblicato 6 bandi per la nuova campagna di assunzioni dell’azienda. In particolare, si tratta di bandi per diverse posizioni di lavoro aperte a diplomati. Ecco tutte le informazioni in merito ai posti disponibili, i requisiti e come fare domanda.

Concorsi Ferrovia Circumetnea: posti disponibili

Tra i concorsi Ferrovia Circumetnea sono disponibili diversi posti di lavoro per tipologia e mansioni. In particolare i posti di lavoro disponibili sono 28 suddivisi nelle seguenti posizioni:

n. 1 posto di Capo Unità Tecnica, Unità Organizzativa Tecnica “Infrastrutture Civili ”, parametro 205, area professionale 2^ – area operativa manutenzione, impianti ed officine, C.C.N.L. Autoferrotranvieri;

n. 5 posti di Operatore Qualificato, Unità Organizzativa Tecnica "Infrastrutture Civili" , parametro 140, area professionale 3^ – area operativa manutenzione, impianti e officine, C.C.N.L. Autoferrotranvieri, di cui n. 2 posti riservati al personale dipendente a tempo indeterminato della Ferrovia Circumetnea, con anzianità di servizio non inferiore a due anni, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso;

n. 10 posti di Macchinista, Unità Organizzativa Tecnica "Trazione-Scorta" , parametro 153, area professionale 3^ – area operativa esercizio, C.C.N.L. Autoferrotranvieri, di cui n. 5 posti riservati al personale dipendente a tempo indeterminato della Ferrovia Circumetnea, con anzianità di servizio non inferiore a due anni, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso;

n. 4 posti di Capo Operatore, Unità Organizzativa Tecnica "Infrastrutture Civili", parametro 188, area professionale 2^ – area operativa manutenzione, impianti e officine, C.C.N.L. Autoferrotranvieri, di cui n. 2 posti riservati al personale dipendente a tempo indeterminato della Ferrovia Circumetnea, con anzianità di servizio non inferiore a due anni, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso;

n. 5 posti di Capo Treno, Unità Organizzativa Tecnica "Trazione-Scorta" , parametro 140, Area Professionale 3ª, Area Operativa Esercizio, C.C.N.L. Autoferrotranvieri, di cui n. 2 posti riservati al personale dipendente a tempo indeterminato della Ferrovia Circumetnea, con anzianità di servizio non inferiore a due anni, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso;

n. 3 posti Operatore di Manovra, Unità Organizzativa Tecnica "Stazioni", parametro 123, area professionale 3^ – area operativa esercizio, C.C.N.L. Autoferrotranvieri, di cui n. 1 posto riservato al personale dipendente a tempo indeterminato della Ferrovia Circumetnea, con anzianità di servizio non inferiore a due anni, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso.

Concorsi FCE: requisiti

Considerando che le posizioni aperte sono diverse, sono previsti alcuni requisiti generali uguali per tutti i bandi e dei requisiti specifici diversi per ogni bando. Di seguito, l’elenco dei requisiti generali:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di altre categorie previste dai bandi;

o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di altre categorie previste dai bandi; età non inferiore a 18 anni;

godimento dei diritti civili e politici;

posizione regolare rispetto agli obblighi di leva;

inesistenza di condanne penali, anche non definitive, di misure di sicurezza o prevenzione e/o di procedimenti penali pendenti, che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

inesistenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o invalidi o, comunque, con mezzi fraudolenti;

credenziali di autenticazione al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Per quanto riguarda i requisiti specifici, si rimanda ai singoli bandi integrali per poter avere informazioni maggiori in merito. Tuttavia, un elemento comune tra i requisiti specifici di tutte le posizioni è il diploma di scuola superiore di secondo grado.

Concorsi Ferrovia Circumetnea: come fare domanda

Per poter fare domanda per i concorsi Ferrovia Circumetnea sarà necessario eseguire la procedura esplicata nei bandi sulla piattaforma telematica indicata. Inoltre, rimane fondamentale completare la procedura di domanda entro la data di scadenza, vale a dire entro il 27 luglio 2023.