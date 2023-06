Concorsi Sicilia, dalle Università alle ASP: i bandi attivi

Concorsi Sicilia, bandi e opportunità nella Gazzetta Ufficiale: in evidenza l'Università di Catania, l'Università di Palermo e l'ASP di Enna.

Tanti concorsi Sicilia attivi d’estate: ecco i bandi più significativi per la Sicilia. Tutte le candidature dovranno essere presentate sui siti degli enti di riferimento entro 30 giorni dalla pubblicazione (quindi entro il 9 luglio per l’ASP di Enna ed entro il 16 luglio per l’Università di Catania e l’Università di Palermo).

Concorsi Sicilia: ASP Enna

L’ Asp di Enna ha indetto un bando per l’assunzione di 31 posti. Ecco, nel dettaglio, quali sono le figure ricercate.

1 posto di dirigente medico di chirurgia generale;

5 posti di dirigente medico di ginecologia ed ostetricia;

6 posti di dirigente medico di medicina generale;

2 posti di dirigente medico di malattie infettive;

4 posti di dirigente medico di patologia clinica;

3 posti di dirigente medico di medicina legale;

3 posti di dirigente medico di pediatria;

5 posti di dirigente medico di radiodiagnostica;

1 posto di dirigente medico di medicina trasfusionale;

1 posto di dirigente fisico.

Per prendere visione dei requisiti si consiglia di consultare il sito istituzionale dell’azienda.

Concorsi Sicilia: Università di Catania

Per l’Università di Catania è attivo un bando, per titoli, per 4 posti di professore di prima fascia in vari dipartimenti dell’Ateneo. Ecco quali sono, nello specifico, i docenti ricercati.

Dipartimento: Fisica e astronomia «Ettore Majorana»

1 posto per il settore concorsuale: 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali. Numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime venti pubblicazioni inserite nell’ «elenco delle pubblicazioni». Lingua straniera richiesta: inglese.

1 posto per il settore concorsuale: 09/E3 – Elettronica settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01 «Elettronica». Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco delle pubblicazioni» lingua straniera richiesta: inglese.

1 posto per il settore concorsuale: 01/A3 – Analisi matematica, probabilità e statistica matematica

settore scientifico-disciplinare: MAT/05 «Analisi matematica». Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco delle pubblicazioni». Lingua straniera richiesta: inglese.

1 posto per il settore concorsuale: 05/E2 – Biologia molecolare settore scientifico-disciplinare: BIO/11 «Biologia molecolare» numero massimo di pubblicazioni: 16 (sedici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime sedici pubblicazioni inserite nell’«elenco delle pubblicazioni». Lingua straniera richiesta: inglese.

Concorsi Sicilia: Università di Palermo

Assunzioni anche all’Università di Palermo dove si cercano 14 professori di seconda fascia. Per i requisiti, consultare il sito dell’Ateneo alla sezione amministrazione e bandi di concorso. Ecco i posti per cui è possibile candidarsi.

Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica avanzata:

1 posto – settore concorsuale 06/D5 – settore scientificodisciplinare MED/25 – Psichiatria;

1 posto – settore concorsuale 13/C1 – settore scientificodisciplinare SECS-P/12 – Storia economica;

1 posto – settore concorsuale 06/E2 – settore scientificodisciplinare MED/24 – Urologia;

1 posto – settore concorsuale 06/F4 – settore scientificodisciplinare MED/33 – Malattie apparato locomotore;

1 posto – settore concorsuale 06/E1 – settore scientificodisciplinare MED/23 – Chirurgia cardiaca;

1 posto – settore concorsuale 08/A1 – settore scientificodisciplinare ICAR/01 – Idraulica;

1 posto – settore concorsuale 09/F2 – settore scientificodisciplinare ING-INF/03 -Telecomunicazioni;

1 posto – settore concorsuale 07/F1 – settore scientificodisciplinare AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari;

1 posto – settore concorsuale 07/C1 – settore scientificodisciplinare AGR/10 – Costruzioni rurali e territorio agroforestale;

1 posto – settore concorsuale 04/A4 – settore scientificodisciplinare GEO/10 – Geofisica della terra solida;

1 posto – settore concorsuale 03/B1 – settore scientificodisciplinare CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica;

1 posto – settore concorsuale 05/E2 – settore scientificodisciplinare BIO/11 – Biologia molecolare;

1 posto – settore concorsuale 11/E3 – settore scientificodisciplinare M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle organizzazioni;

1 posto – settore concorsuale 10/F4 – settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/14 – Critica letteraria e letterature comparate.

3 professori di prima fascia: