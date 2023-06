Lavoro Sicilia: Enel, Old Wild West e Penny Market assumono

Lavoro Sicilia: le posizioni aperte sul territorio siciliano di aziende come Enel, Old Wild West e Penny Market.

Lavoro Sicilia: alcune importanti aziende sono alla ricerca di personale sul territorio siciliano. Di seguito le posizioni aperte disponibili per l’invio delle candidature.

Lavoro Sicilia: Enel alla ricerca di personale

Con la proposta di un contratto a tempo indeterminato, la società sta ricercando personale da inserire all’interno del proprio team “Renewable Energies” nella sede di Catania, in contrada Blocco Torrazze. I soggetti interessati avranno la possibilità di inviare la propria candidatura entro e non oltre il 30 giugno. Vengono qui elencati i requisiti fondamentali per questa posizione:

Neolaureati o esperienza di 1 o 2 anni in settori manifatturieri a ciclo continuo;

o in settori manifatturieri a ciclo continuo; Laurea Magistrale o Triennale in Ingegneria Ambientale, Elettronica, Elettrica, Energetica, Fisica, Chimica o dei Materiali, Meccanica, dell’Automazione oppure Fisica;

o in Ambientale, Elettronica, Elettrica, Energetica, Fisica, Chimica o dei Materiali, Meccanica, dell’Automazione oppure Fisica; Conoscenza di base dei processi produttivi ;

di base dei ; Conoscenza di base nell’ utilizzo strumenti di laboratorio : microscopio ottico, ellissometro, riflettometro, spettrofotometro, QSSPC measurement ed altri;

di base nell’ : microscopio ottico, ellissometro, riflettometro, spettrofotometro, QSSPC measurement ed altri; Conoscenza base dei sistemi di misure elettriche ;

base dei ; Buona conoscenza Windows e applicativi Word ed Excel ;

e applicativi ed ; Buona conoscenza lingua inglese (minimo B2);

Old Wild West: posizioni aperte in Sicilia

La sede di Catania, in contrada Tenutella, della famosa catena di ristorazione è in cerca di addetti/e alla ristorazione appartenenti alle categorie protette da integrare agli altri membri del proprio staff. I candidati selezionati dovranno occuparsi della sala, della preparazione dei piatti e della pulizia delle postazioni. Di seguito, si elencano i requisiti:

Esperienza , anche minima , nella mansione;

, , nella mansione; Capacità di lavorare in team;

di lavorare in team; Flessibilità oraria e disponibilità al lavoro part-time ;

e al lavoro ; Autonomia negli spostamenti (preferibile);

Lavoro Sicilia: Penny Market assume

La catena di supermercati non è nuova ad attenzionare particolarmente il territorio per rimpolpare gli staff delle proprie sedi. In questo caso, ad essere interessati sono due punti vendita, siti a Mazara del Vallo (TP), il cui punto vendita è in cerca di addetti alla vendita, ed a Melilli (SR), in cui è aperta la posizione di specialista di macelleria. Vengono qui menzionati i requisiti per ricoprire le posizioni aperte:

Mazara del Vallo

Preferibile esperienza pregressa all’interno del mondo della GDO;

all’interno del mondo della GDO; Rifornimento banchi ed esposizione merce;

banchi ed merce; Attività di cassa e supporto clientela ;

e ; Pulizia ed ordine del negozio;

Melilli

Indispensabile esperienza pregressa nella lavorazione della carne;

nella lavorazione della carne; Mondatura, taglio e confezionamento di carni ovine, bovine e suine;

di carni ovine, bovine e suine; Controllo qualità ;

; Procedure sanificazione di reparto e di attrezzature di lavoro;

di reparto e di attrezzature di lavoro; Supporto clientela;

Per qualsiasi altra informazione inerente alle posizioni descritte, si consiglia la visita dei siti delle aziende.