Concorsi Forze dell’Ordine 2023: i posti disponibili

Concorsi Forze dell'Ordine 2023: è stato approvato un nuovo piano di assunzioni che porterà all’inserimento di oltre 2.100 risorse. Di seguito i dettagli.

Concorsi Forze dell’Ordine 2023: il Governo ha approvato un nuovo piano di assunzioni straordinarie, che porterà all’inserimento di oltre 2.100 risorse. È il nuovo decreto assunzioni PA a prevederlo (decreto legge 22 aprile 2023, n. 44) approvato, il 6 aprile, dal Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.95 del 22-4-2023.

Concorsi Forze dell’Ordine 2023: i dettagli

Le nuove risorse incrementeranno il personale che lavora nell’Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza, nei Vigili del fuoco, nella Polizia di Stato, nelle Capitanerie di porto e nella Guardia costiera.

Con questa novità si intende far fronte ad esigenze straordinarie connesse anche alle molte verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR; ma anche allo svolgimento del Giubileo del 2025 e delle Olimpiadi Invernali del 2026.

I posti a concorso

I Concorsi Forze dell’Ordine 2023 prevedono la copertura dei seguenti posti di lavoro nelle Forze dell’Ordine:

965 unità nei ruoli delle Forze di polizia per gli anni dal 2023 al 2028, di cui:

302 unità per la Polizia di Stato;

371 unità per l’Arma dei carabinieri;

289 unità per il Corpo della guardia di finanza.

1.020 unità nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui:

246 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

100 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto;

176 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali;

83 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendio;

66 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnico-professionali;

60 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative;

80 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi tecnico-professionali;

1 unità nella qualifica di dirigente generale proveniente dai ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative ovvero dei dirigenti sanitari o dei dirigenti ginnico-sportivi;

12 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile vigile del fuoco;

13 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

10 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco;

50 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto;

55 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnico-professionali;

60 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

7 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative;

7 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali;

1 unità nella qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative;

1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative;

7 unità nella qualifica di dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnico-professionali;

8 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici.

Le assunzioni in eccedenza verranno distribuite tra Guardia di finanza, Capitanerie di porto e Guardia costiera.

Concorsi Forze dell’Ordine 2023: modalità di reclutamento

I posti di lavoro Concorsi Forze dell’Ordine 2023, autorizzati dal decreto assunzioni PA, saranno coperti sia mediante nuovi concorsi da bandire che tramite altre modalità, come lo scorrimento di graduatorie delle procedure concorsuali già espletate.

Per quanto riguarda i posti da coprire nei Vigili del fuoco, si utilizzerà anche la graduatoria relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.