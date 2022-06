Lavoro Sicilia, offerte disponibili nell’Isola: Lidl, OVS e IKEA

Lavoro Sicilia, offerte disponibili in vari settori attivi nell'Isola e per vari profili: da LIDL a IKEA, passando per OVS, diverse aziende ricercano personale.

Lavoro Sicilia, offerte disponibili: sono diversi gli annunci di lavoro che le aziende operanti nell’Isola hanno pubblicato negli scorsi giorni. La varietà dei marchi coinvolti permette anche una maggiore apertura a profili anche molto differenti tra loro. In particolare, alcune tra le aziende presenti in Sicilia che sono alla ricerca di personale al momento sono Lidl, OVS e IKEA, le quali offrono posizioni lavorative di diversa tipologia e distribuite in varie zone della Sicilia. Ecco quali sono le principali offerte lavoro Sicilia attive al momento.

Lavoro Sicilia, offerte: Lidl

La nota azienda di supermercati è molto attiva nel territorio siciliano, con vari punti vendita sparsi nelle province dell’Isola. Per questo motivo è possibile trovare di frequente annunci di lavoro nei negozi siciliani, anche per profili molto differenti tra loro. Per esempio, al momento Lidl è alla ricerca di personale per le seguenti posizioni:

Operatore di Filiale part-time (Alcamo, TP);

(Alcamo, TP); Store Manager Trapani (TP);

(TP); Addetto Vendite a chiamata (Sciacca, AG);

(Sciacca, AG); Construction Manager Sicilia (PA).

Inoltre, nella sola provincia di Catania sono aperte 9 diverse posizioni lavorative per profili differenti tra loro: dal Graduate Program Generazione Talenti per neodiplomati a posizioni rivolte a professionisti. I punti vendita in provincia di Catania dove Lidl è alla ricerca di personale sono i seguenti:

Misterbianco;

Giarre;

Catania , Via Acquicella Porto ;

, ; Paternò.

Per informazioni relative ai requisiti dei singoli annunci di lavoro e alla procedura per poter presentare la domanda di assunzione, si rimanda alla sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale Lidl.

OVS: Addetta/o Vendita

Anche OVS è alla ricerca di personale in Sicilia: in particolare, l’azienda ha necessità di un’unità che possa svolgere il ruolo di Addetta/o vendita a Messina. Si ricerca una persona che possa impegnarsi con un impiego full-time e che si occuperà della gestione dell’area vendita, oltre alla promozione del brand e del servizio al cliente.

In particolare, è preferibile che i candidati abbiano esperienza precedente in aziende del Fashion Retail e che abbiano capacità quali problem solving, capacità di lavoro di squadra, di dialettica e relazionali. Infine, si presenta come titolo preferenziale la conoscenza del fashion system e delle tecniche di visual merchandising. Per inviare la propria candidatura si rimanda al sito ufficiale dell’azienda.

IKEA ricerca personale in Sicilia

Infine, anche IKEA ricerca personale sull’Isola per incrementare il suo staff del punto vendita di Catania. Infatti, sono diversi gli annunci che il colosso dell’arredamento è solito pubblicare sul proprio sito incontrando l’interesse di chi cerca subito lavoro Sicilia. Uno fra i più recenti è quello relativo all’addetto/a part-time per l’Angolo Occasioni. Tuttavia, soprattutto nel caso di un’azienda attiva come IKEA, si suggerisce di controllare periodicamente la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale del brand, dato che molto spesso vengono aggiunti nuovi annunci di ricerca personale per il punto vendita presente a Catania.