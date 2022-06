Lavoro Catania, IKEA ricerca personale: tutti i dettagli

Lavoro Catania: diverse aziende sono in cerca di personale. Tra tutte, anche la celebre IKEA. Di seguito tutti i dettagli: dai requisiti alle mansioni richieste.

Lavoro Catania: l’azienda IKEA è alla ricerca di nuovi lavoratori che aderiscano al motto “migliorare la vita della maggioranza delle persone”. Attualmente, ha aperto una posizione part-time per addetto/a angolo occasioni. Di seguito i dettagli.

Offerte lavoro Catania: addetto/a part-time Angolo Occasioni

IKEA ricerca addetti/e per Angolo occasioni da inserire nel proprio punto vendita di Catania. L’impiego è un part-time temporaneo.

L’Addetto/a all’Angolo occasioni, in particolare, si occuperà di decidere come gestire i prodotti resi dai clienti, i prodotti danneggiati in negozio e quelli che non possono essere venduti, tenendo in considerazione i risultati economici e l’impatto ambientale.

Inoltre, contribuirà a migliorare l’esperienza d’acquisto dei clienti Ikea, ottimizzando la qualità dell’offerta.

I requisiti richiesti per questa interessante posizione sono i seguenti.

la conoscenza del processo e le funzioni all’interno del negozio IKEA e dell’assortimento IKEA.

conoscenza del processo di recovery dei nostri prodotti.

conoscenza dei principi di vendita fondamentali.

esperienza nel settore retail e interesse a lavorare a contatto con i clienti.

È possibile presentare la candidatura entro e non oltre il 20 giugno 2022.

Altre opportunità lavorative

Si ricorda che anche altre grandi aziende sono al momento pronte ad assumere a Catania. Tra le più recenti offerte, andranno citate:

Lidl : che ricerca Store Manager nel Catanese. Il luogo di lavoro esplicitato è, di fatto, Misterbianco. A tale figura spetta la gestione economica e commerciale dei punti vendita e del coordinamento di un team di circa 20 figure. Sono richieste una laurea a indirizzo economico ed esperienze maturate in precedenza nella gestione delle risorse.

: che ricerca nel Catanese. Il luogo di lavoro esplicitato è, di fatto, Misterbianco. A tale figura spetta la gestione economica e commerciale dei punti vendita e del coordinamento di un team di circa 20 figure. Sono richieste una laurea a indirizzo economico ed esperienze maturate in precedenza nella gestione delle risorse. Foot Locker: all’interno del sito internet dell’azienda specializzata in articoli sportivi, è infine presente una posizione per addetto vendita, per il punto vendita di Via Etnea (a Catania). Si tratta di un impiego part-time. Tra il resto, è richiesta disponibilità flessibile, anche per le sere, i weekend e le festività.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare i siti ufficiale delle diverse aziende menzionate.