Concorsi Sicilia, da università a Comuni: i bandi e nuovi e ancora attivi

Concorsi Sicilia: pubblicati in Gazzetta Ufficiale nuovi bandi per la ricerca di figure professionali. Ma ci sono anche bandi ancora attivi relativi ai Comuni.

Concorsi Sicilia: numerose opportunità presso diversi enti dell’Isola attendono gli interessati. Di seguito i nuovi bandi e quelli per cui è ancora possibile inviare la propria candidatura.

Concorsi Sicilia: i bandi dell’Università di Palermo

Nuove opportunità offerte dall’Università di Palermo, che ha recentemente indetto diversi bandi di concorso. Questi sono presenti all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 giugno 2022.

Il primo prevede la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di una figura di dirigente di seconda fascia per l’area affari generali, negoziali e del patrimonio mobiliare. Si tratta di un’assunzione a tempo indeterminato.

Il candidato può presentare la propria domanda di candidatura, insieme a titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso, per via telematica, compilando l’apposito modulo entro le ore 14:00 del trentesimo giorno, decorrente dalla pubblicazione del presente bando in Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2022.

Il secondo bando prevede la selezione pubblica, sempre per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia per l’area ricerca, ancora una volta a tempo indeterminato.

Anche in questo caso la domanda di candidatura dovrà essere presentata dal candidato per via telematica, compilando il relativo modulo e allegando i titoli posseduti e i documenti necessari entro le ore 14:00 del trentesimo giorno, decorrente dalla pubblicazione del presente bando in Gazzetta Ufficiale.

Per effettuare le domande di candidatura sarà necessario possedere un indirizzo di posta PEC personale.

Concorsi Sicilia: i bandi ancora attivi

I bandi ancora attivi, estrapolati dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (pubblicata venerdì 27 maggio 2022, n.8), riguardano i Comuni di Montevago (nell’Agrigentino) e Pedara (nel Catanese).

Per il Comune di Montevago è previsto un concorso, per titoli ed esami, per la figura di istruttore direttivo contabile. Si assume una sola figura, a tempo indeterminato e part-time a 18 ore settimanali.

Il Comune di Pedara ha invece indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di maestro di musica. Anche in questo caso si tratta di un impiego a tempo indeterminato e parziale, per un totale di 24 ore settimanali.

In entrambi i casi le domande di candidature dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 del 10/06/2022 e alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.8 del 27/05/2022.