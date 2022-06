Offerte lavoro Sicilia, da IKEA a MediaWorld: le posizioni aperte

Offerte lavoro Sicilia: sono diverse le aziende che operano sul territorio alle prese con fasi di assunzioni e tra queste ci sono anche IKEA, MediaWorld e Leroy Merlin.

Offerte lavoro Sicilia: molte aziende attive sul territorio dell’Isola sono al momento alla ricerca di personale e hanno lanciato delle campagne di recruiting. Infatti, attraverso i siti specializzati in ricerca lavoro o quelli ufficiali delle aziende è possibile trovare diverse offerte per vari profili. Per esempio, al momento in Sicilia sono alla ricerca di personale grandi aziende quali IKEA, MediaWorld e Leroy Merlin. Di seguito tutte le informazioni più importanti riguardo le offerte lavoro Sicilia.

Offerte lavoro Sicilia: IKEA

La nota azienda svedese di arredamento è alla ricerca di alcune unità da inserire nel suo personale per il punto vendita di Catania. In particolare, le posizioni aperte per lavorare con IKEA sono le seguenti: Addetto/a alle vendite (Part-Time) e Addetto/a alla Ristorazione (Part-Time).

Addetto/a alle Vendite Part-Time

Per chi vuole trovare subito lavoro Catania, magari in formula part-time, la proposta di IKEA potrebbe rivelarsi ottimale. Infatti, i requisiti non sono troppo rigidi e permettono a vari profili professionali di accedere.

In particolare, non si richiede esperienza nel campo delle vendite ma solo passione e predisposizione verso il lavoro con la clientela. Inoltre, si richiede abilità di lavorare in squadra, flessibilità, creatività e spirito d’innovazione, oltre a precisione, organizzazione, conoscenza dell’inglese e disponibilità a lavorare su turni e nel weekend.

Per inviare la candidatura e per ulteriori informazioni in merito all’offerta di lavoro e alle responsabilità che comporta questo ruolo si suggerisce di visionare il sito ufficiale dell’azienda.

Addetto/a alla Ristorazione Part-Time

La seconda posizione aperta nel punto vendita IKEA di Catania riguarda il settore della Ristorazione. In questo caso, i requisiti richiesti sono i seguenti:

Passione per il cibo;

Propensione al lavoro con la clientela;

Preferibilmente attestato/diploma di scuola alberghiera o corso di specializzazione nell’ambito della ristorazione;

HACCP , studi ed esperienza nel settore;

, studi ed esperienza nel settore; Abilità nell’uso degli strumenti del mestiere;

Flessibilità.

Per tutte le ulteriori informazioni e per inviare la propria candidatura si suggerisce di attenersi a quanto riportato sul sito ufficiale IKEA.

MediaWorld

Per quanto riguarda le offerte di lavoro aperte da MediaWorld, esse fanno riferimento sia alla città di Palermo che a quella di Catania. In particolare, la posiziona aperta la stessa, vale a dire “Addetti Vendita/Logistica” ma in quattro diversi punti vendita:

Sicilia/Palermo 1;

Sicilia/Palermo 2;

Sicilia/Catania 1;

Sicilia/Catania 2.

In particolare, per i punti vendita di Palermo si ricercano Addetti alle Vendite mentre per i punti vendita di Catania si ricercano sia Addetti alle Vendite che Magazzinieri. Per tutte le offerte, i requisiti sono sempre gli stessi, vale a dire i seguenti:

Passione per la vendita e attitudine al problem solving;

Ottime doti di comunicazione e di relazione con il Cliente;

Flessibilità, disponibilità e approccio proattivo;

Forte spirito di squadra.

Per ulteriori informazioni in merito all’offerta di lavoro e per poter presentare la propria candidatura, si consiglia di visionare la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale di MediaWorld.

Leroy Merlin

Anche Leroy Merlin è alla ricerca di personale in Sicilia e le posizioni aperte al momento riguardano la città di Catania. In particolare, l’azienda ricerca delle unità che possano ricoprire le seguenti posizioni lavorative:

Consigliere di Vendita (Stagionale);

(Stagionale); Venditore esperto ;

; Artigiani Professionisti ;

; Architetti.

A seconda di ogni posizione lavorativa, i requisiti variano tra loro: per esempio, per gli Architetti è richiesta l’iscrizione all’Albo mentre per gli Artigiani si richiede il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (aggiornato ogni 6 mesi). Pertanto, si suggerisce di prendere visione delle singole offerte di lavoro sul sito ufficiale, in modo da pote verificare quale sia realmente la più affine alle proprie caratteristiche.