Lavoro Catania, da Lidl a Penny Market: le offerte disponibili

Lavoro Catania: le note catene di supermercati Lidl e Penny Market e la catena di ristoranti Old Wild West sono alla ricerca di nuovi candidati da inserire nel proprio organico presente sul territorio etneo.

Lavoro Catania: giugno è arrivato e porta con sé nuove opportunità di lavoro per gli interessati della provincia etnea. Questa settimana, sono state aperte le candidature presso le catene di supermercati Lidl e Penny Market, e presso uno dei ristoranti della catena Old Wild West. Quali requisiti bisogna possedere per inoltrare la propria domanda? Ecco tutti i dettagli.

Lavoro Catania: posizioni aperte in Lidl e Penny Market

Lidl, nota catena di supermercati di origine tedesca, è alla ricerca di un nuovo capo filiale/store manager. Come spiego nello stesso annuncio, il candidato ideale è “responsabile della gestione economica e commerciale di un Punto Vendita e del coordinamento di un team di circa 20 risorse. Garantisce, inoltre, l’applicazione delle direttive aziendali e il rispetto delle norme di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro, senza mai perdere di vista l’orientamento al cliente”.

Gli interessati che vorranno candidarsi per ottenere il contratto, a tempo indeterminato, dovranno possedere i seguenti requisiti: laurea a indirizzo economico, esperienze pregresse nella gestione delle risorse, approccio manageriale e attitudine al problem solving, forte orientamento al cliente e all’obiettivo e, infine, ottime doti comunicative e relazionali.

Penny Market, altra nota catena di supermercati di origine tedesca, è invece alla ricerca, a tempo determinato, di un nuovo addetto al ricevimento delle merci: ci si occuperà di ricevere la merce e garantire che la stessa sia conforme alle norme del controllo qualità, di coordinare i colleghi delle cooperative per l’inserimento della merce a magazzino, di controllare e registrare le fatture e le bolle relative alla merce ricevuta.

I requisiti richiesti al candidato ideale sono un diploma/laurea in ambito logistica, la disponibilità a lavorare su tre turni, flessibilità, organizzazione e un forte senso di responsabilità.

Lavoro Catania: Old Wild West

La nota catena di ristoranti tematici è alla ricerca di nuovi camerieri di sala da inserire nel proprio organico catanese. Sebbene non siano richiesti particolari requisiti, la compagnia assicura “un contratto cucito su misura per te per farti sentire bene con noi” e sottolinea, infine, che “siamo una squadra numerosa e per questo motivo organizzeremmo i riposi di tutta la squadra a rotazione compresi i weekend; in base alla tipologia di contratto potrai avere turni che possono adattarsi al tuo stile di vita”.